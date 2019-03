Viidenkympin kävely poistuu arvokilpailuohjelmasta – Jarkko Kinnunen: "Surullista kuninkuuslajin osalta"

Viidenkymmenen kilometrin kävelyn poistuminen arvokisaohjelmasta Tokion vuoden 2020 olympialaisten jälkeen harmittaa sekä Jarkko Kinnusta että hänen valmentajaansa Valentin Konosta. Harmittaa, vaikka Kinnunen ehtii osallistua vielä pari kertaa viidellekympille arvokisoissa.

– Surullista kuninkuuslajin osalta, mutta maailma muuttuu ja sen mukaan pitää elää, Kinnunen tuumi maanantaina puhelimitse.

Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF päätti kävelyn lajivalikoiman muuttamisesta maanantaina Qatarin Dohassa. IAAF kertoi, että jatkossa nuoria urheilijoita houkutellaan kävelyn pariin lyhyemmillä kisamatkoilla. Naisille ja miehille tulee arvokisoihin kaksi kisamatkaa.

– En ole jotenkin sisäistänyt tätä vielä, sillä olen siinä onnellisessa asemassa, että saan kisata vielä yhdet MM-kisat ja yhdet olympialaiset tärkeällä kuninkuusmatkalla. Ajatukset ovat aika vahvasti niissä, Kinnunen kertoi.



"Samat ominaisuudet ratkaisevat"

Viidenkympin poistuminen herättää haikeita ajatuksia myös vuoden 1995 maailmanmestarissa Konosessa. Tokion jälkeisissä arvokilpailuissa matkat ovat suunnitelmien mukaan haarukassa 10–35 kilometriä.

– Ymmärrän kyllä sinänsä ne perustelut. Ajatuksena on saada enemmän kisoja vuodelle ja vähän aktiivisempaa kilpailukalenteria. Se on ymmärrettävää, mutta haikea mieli on tietenkin, Kononen sanoi.

Konosen mielestä 35 kilometriä pisimpänä kävelymatkana arvokilpailuissa olisi "ihan ookoo".

– Se on aineenvaihdunnallisesti hyvin lähellä 50 kilometriä matkana. Samat ominaisuudet ratkaisevat 35 kilometrillä kuin 50 kilometrillä, Kononen kertoi.

Kinnusen lisäksi Kononen valmentaa Veli-Matti "Aku" Partasta.

– Harjoituksellisesti se ei varmaan muuta meillä itse asiassa mitään. Se (35 km) on kuitenkin 85-prosenttisesti aerobisen kynnyksen matka. Jo se olisi ollut 30 kilsaa, siellä pärjäisivät eri kaverit. Se vitonen on siinä tosi merkittävää harjoituksellisesti, Kononen tuumi.