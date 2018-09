Vettel suruissaan Räikkösen lähdöstä - "Kimin kanssa bullshitin määrä on ollut nollassa alusta alkaen"

Ferrarin F1-tallin saksalaistähti Sebastian Vettel on suruissaan, kun ensi kaudella tallin toista punaista autoa ei enää aja Kimi Räikkönen. Autosport-sivuston mukaan Vettel kuvaa suhdettaan hyvään suomalaisystäväänsä sellaiseksi, jossa on "zero bullshit" eli turhan jauhannan osuus on nollissa.

Räikkösen ja Vettelin tallitoveruus Ferrarilla alkoi kaudella 2015, ja se päättyy tähän kauteen Ferrarin ottaessa nuoren Charles Leclercin ensi kauden toiseksi kuskikseen. Ystävyys F1-sankareilla alkoi jo ennen tallikaveruutta, ja Vettelin ei ole vaikea arvioida vastausta kysymykseen "onko Räikkönen paras tallitoverisi".

- Kyllä, ehdottomasti, nelinkertainen maailmanmestari sanoo Autosportille.

- Asioita voi tietysti mitata numeroilla ja tuloksilla, mutta ei se ole mielestäni ihan tärkeintä. Tärkeintä on, että kunnioitatte toisianne tallikavereina. Ja se bullshitin määrä välillänne, Kimin kanssa se on ollut nollassa alusta alkaen. Enkä usko, että se muuttuu mihinkään (tallitoveruuden loppuvaiheissakaan).

- Tämä on hieno mahdollisuus Charlesille, mutta samalla tuntuu surulliselta tietää, että Kimi ei ole enää mukana. Koska pärjäämme keskenämme, vaikka olemme erilaisia. Meillä on tämä kunnioitus toista kohtaan.

Vettel ei juuri suostu miettimään, kuinka tallin sisäinen dynamiikka kenties muuttuu Leclercin astuessa Sauberille lähtevän Räikkösen tilalle.

- Keskityn enemmän seuraaviin kisoihin kuin seuraavaan vuoteen. Toki kaikki ovat erilaisia, joten dynamiikka on erilainen. Mutta hän (Leclerc) on hyvä poika, ja toivon, että hän pääsee hyvin sisään (talliin). Ja tallissa kaikki ovat varmasti valmiita auttamaan häntä siinä.

