Venäjän suloinen kosto hiljensi Espoon Areenan – Suomi romahti selkeästä johdosta tappioon koripallon MM-karsinnassa

Suomi romahti selkeästä johdosta musertavaan 75–77-jatkoaikatappion Venäjälle koripallon MM-karsinnassa Espoossa ja putosi yhden voiton Venäjän taakse K-karsintalohkossa. Suomi johti peliä neljännellä neljänneksellä 62–49, mutta sai aikaan viimeisellä neljänneksellä vain yhden pelitilannekorin.

– Meiltä loppui bensa, päävalmentaja Henrik Dettmann sanoi.

Suomi ja Venäjä kohtaavat vielä helmikuussa Venäjällä, ja Suomen mahdollisuus päästä ensi vuoden MM-kisoihin on edelleen elossa. MM-karsinta jatkuu maanantaina vieraspelillä Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

– Hieno ottelu. Tästä on hyvä lähteä kaatamaan Venäjää Venäjälle, Dettmann sanoi.

Ottelu näytti jo liukuvan Suomen voitoksi, mutta viimeisellä neljänneksellä Suomen pelitilanneheittotarkkuus romahti lukemiin 1/13 ja Venäjä alkoi voittaa levypallokamppailut, jotka vielä ensimmäisellä puoliajalla menivät suomalaisille.

Lopussa Venäjän ratkaisijaksi nousi Dmitri Kulagin, joka heitti 26 pistettä. Niistä 14 syntyi viimeisellä neljänneksellä ja jatkoajalla.

Loppuunmyydyn Espoon Areenan täyttäneen yleisön lataus tuntui hiipuvan samaa tahtia Suomen joukkueen kanssa. Alun jälkeen Maamme-laulun instrumentaaliversio vaikeni ja yleisö jatkoi keuhkojensa pohjasta loppuun, vaikka Helsingin metroliikenteen häiriön takia yleisöä valui katsomoon aivan viime tingassa.

Venäjän ensimmäinen johtoasema jatkoajalla löi kuitenkin ilmat pihalle niin pelaajista kuin kotiyleisöstä.

– Jos yksi asia pitää nostaa esiin, se on toisen puoliajan levypallopeli. Sen myötä me jouduimme pelaamaan viidellä viittä vastaan ja lopulta yhdellä yhtä vastaan, eikä meillä ollut niitä pelaajia jotka olisivat siinä parhaimmillaan. Ja sitten oli useita pieniä tilanteita, jotka kääntyivät meitä vastaan, Dettmann sanoi.

Huonoja valintoja

Suomi aloitti pienellä viisikolla, jonka eturivissä aloittivat Erik Murphyn rinnalla Shawn Huff ja Matti Nuutinen. Runsaan kolmen neljänneksen ajan entistäkin pienemmäksi tekeytymisen taktiikka toimi, sillä avauspuolikkaalla Suomi vei levypallot 22–12.

Venäjä vaihtoi vartioitavia lähes jokaisessa screenissä, ja se vei Suomen hyökkäyspelistä liikkeen. Petteri Koposen ollessa poissa Jamar Wilson oli Suomen ainoa heittopaikkojen luoja, mutta hän väsähti hyvän alun jälkeen.

– Kun he vaihtoivat kaikki screenit, teimme huonoja valintoja emmekä pelanneet joukkueena. Paljon oli sellaista, mitä voi nauhalta katsella jälkikäteen, että olisi pitänyt tehdä toisin, Wilson tunnusti.

Suomen kapteeni Huff upotti kuusi kolmosta seitsemästä ja keräsi 24 pistettä unelmaheittopelillä (8/10), mutta sai jatkoajalla viidennen virheensä yrittäessään pysäyttää Kulaginia.

– Tämä oli voitettavissa, mutta Venäjä hoiti tämän. Meillä on ollut monia tasaisia otteluita, ja usein me olemme kääntäneet ne itsellemme. Tämä oli Venäjän suloinen kosto niistä. Hyvin he jaksoivat taistella, eivätkä luovuttaneet missään vaiheessa, Huff sanoi.