Suomen ampumahiihtotähti Kaisa Mäkäräinen puristi lähtökohtiin nähden mainioon tulokseen sijoittumalla Anterselvan maailmancupin takaa-ajokilpailussa seitsemänneksi. Suomen joukkue on kamppaillut Italian Anterselvassa vatsataudin kourissa, eikä Mäkäräinenkään ollut välttynyt oireilta.

Tauti iski joensuulaiseen torstain menestyksekkään pikakilpailun jälkeen.

– Kaikki tuli sprintin jälkeen yöllä pihalle. Päivän suurin voitto oli, että pääsin viivalle ja selvisin tyhjennyksestä siten, ettei kuume noussut. Monilla on (joukkueessa) paljon huonompikin tilanne kuin minulla, Mäkäräinen kertoi puhelimitse STT:lle.

– Tällä hetkellä olen kyllä niin puhki. En tiedä, milloin olen ollut näin väsynyt kisan jälkeen.

Toisena takaa-ajoladulle lähtenyt Mäkäräinen ampui kilpailussa neljä sakkokierrosta, yhden jokaiselta ampumapaikalta. Sakot pitivät huolen siitä, ettei suomalainen päässyt kärkikahinoihin alkua lukuun ottamatta. Eroa kotimaisemissaan voittoa juhlineeseen maailmancupin ykkösnimeen Dorothea Wiereriin kertyi yli minuutti. Laura Dahlmeier oli toinen ja Lisa Vittozzi kolmas.

– Jouduin hiihtämään matalilla energiatasoilla. Kun ladulla joutuu tiukille, niin totta kai se vaikuttaa aina ammuntaan.

Hankalista lähtökohdista kaivettu seitsemäs sija antoi Mäkäräiselle syytä positiivisuuteen.

– Seitsemäs sija ja vielä neljällä sakolla, mikä on kuitenkin tosi paljon, on tosi hyvä. En jaksa sitä surkutella, että kärkisijat menivät. On ollut niin paljon huonojakin kisoja, Mäkäräinen perkasi kilpailua.

"Ei tiedä, mitä sieltä tulee"

Huomenna kilpailtavaan yhteislähtökilpailuun Mäkäräinen lähtee viivalle, mikäli valmistautuminen sunnuntaihin sujuu normaaleissa merkeissä.

– Kyllä varmasti starttaan kilpailuun, mutta se mitä sieltä tulee, niin siitä ei tiedä. Kunhan nyt ei tule mitään takapakkia. Energiaa pitää vain saada tarpeeksi koneeseen, Mäkäräinen heitti.

Suomalaisen kauden yhteislähtökilpailut ovat sujuneet alakanttiin: Ruhpoldingissa sijoitus oli 27:s ja Nove Mestossa 22:s.

Maailmancupin kokonaistilanteessa 592 pistettä kerännyt Wierer teki lisää eroa kilpakumppaneihinsa. Mäkäräinen on kuudentena 405 pisteellä.