Vasta parikymppinen Sydney McLaughlin on Dohan MM-kisojen kirkkaimpia tähtiä: "Hyvä esimerkki siitä, millainen media urheilija voi olla"

400 metrin aitojen kultamitalista taisteleva Sydney McLaughlin, 20, on yleisurheilumaailman valovoimaisimpia nuorisotähtiä. Yhdysvaltalaisjuoksija on supersuosittu sosiaalisessa mediassa.

Ikää on vain parikymmentä vuotta. Siitä huolimatta Sydney McLaughlin kuuluu jo nyt yleisurheilumaailman tähtikategoriaan.

Päätyökseen 400 metrin aitoja ylittävä yhdysvaltalainen oli vasta 16-vuotias matkatessaan ensimmäisiin olympialaisiinsa. Hänen nimissään on peräti kahdeksan alle 20-vuotiaiden sarjassa tehtyä kaikkien aikojen nopeinta aikaa. Naisen ennätys on huima 52,75.

Tuoreimmista saavutuksista esiin nousee Timanttiliigan kokonaisvoitto. Tämän vuoden maailmantilaston kakkosella on kehossaan potentiaalia ME-naiseksi sekä moninkertaiseksi arvokisavoittajaksi.

Radalla tapahtuvat maineteot ovat kuitenkin vain yksi osa sitä, miksi hänessä on ainesta maailmanlaajuiseksi supertähdeksi. Taikasana on sosiaalinen media.

Nuorten suosimassa Instagram-palvelussa McLaughlinilla on yli 400 000 seuraajaa. Se on roimasti enemmän kuin esimerkiksi Justin Gatlinilla tai ratakierroksen ME-miehellä Wayde van Niekerkillä. Myös seiväshyppykomeetta Armand Duplantis jää kauas ikätoveristaan seuraajien määrässä.

Poikkeuksellista McLaughlinin saamassa suosiossa on se, ettei hän ole tullut ison yleisön tietoisuuteen MM- tai olympiamenestysten takia. On kiehtovaa pohtia, millainen fanilauma hänellä onkaan Dohan MM-kisojen tai Tokion olympialaisten jälkeen.

– Hän on hyvä esimerkki siitä, millainen media urheilija voi olla. Loppujen lopuksi hänellä on varmasti vaikutus vielä laajempaan joukkoon, urheilubisnekseen erikoistunut lehtori Jaakko Haltia uskoo.

Haltia opettaa urheilujohtamista ja urheilumarkkinointia Turun ammattikorkeakoulussa. Hän on tutkinut urheilijoiden sosiaalisen me­dian käyttöä.

Sosiaalisessa mediassa on tärkeä kertoa asioista, joihin nuoret samaistuvat. McLaughlin on sanonut IAAF:n haastattelussa, että hän haluaa tuoda sosiaalisessa mediassa esiin todellisen itsensä.

Päivittäiset julkaisut nuoren urheilijan arjesta ovat iso osa brändin muodostumista. Nuori supertähti tekee tanssiliikkeitä rap-musiikin tahtiin. Hän pyytää seuraajiltaan kysymyksiä, joihin McLaughlin vastaa videon välityksellä.

– Jos rakentaa brändiä sosiaalisen median kautta, totta kai on helpompi saada sponsoreita. On huomattavasti kiinnostavampaa, jos on muutakin kuin sitä, että on hyvä juoksemaan tai kuinka pitkälle heittää.

– Tietysti on aika luonnollista kertoa sellaisista asioista, joihin muut pystyvät samaistumaan. Netissähän muodostuu hyviä tarinoita.

Vaikka Haltia ei tiedä McLaughlinin taustoista, hänen mukaansa valtava juniorimenestys luo pohjan ihmisiä kiinnostavalle tarinalle.

– Lisäksi hän on jenkki. Markkina on siellä iso.

Maineikas manageritoimisto William Morris Endeavor otti viime syksynä McLaughlinin siipien suojiinsa. WME edustaa muun muassa näyttelijäkuuluisuuksia sekä tennistähtiä.

Kyseessä ei ole urheilijoiden vaan supertähtien manageritoimisto. Tämä kuvastaa sitä, millainen menestysnäkymä vasta parikymppisessä McLauglinissa on.

Aftonbladetin mukaan viime vuonna urheiluvälineliike New Balancen kanssa solmittu sopimus tekee aitajuoksijasta tämän hetken kovatuloisimman yleisurheilijan maailmassa.

McLaughlinin sekä tämän taustajoukkojen tavoitteena on saada urheilija suuren yleisön tietoisuuteen myös MM-kisojen ja olympialaisten ulkopuolella. Tässä sosiaalinen media on yksi tärkeä apuväline.

– Uskon, että sisältöä on mietitty tarkkaan vuosiksi eteenpäin, Haltia näkee.





