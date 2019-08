Valtteri Bottas huilaa kotimaisemissaan ilman sopimusstressiä

Pajulahden urheiluopiston sangen kesäisissä tunnelmissa tepastelee tuttu hahmo. Nastolasta kotoisin oleva formulatähti Valtteri Bottas on lomaillut opiston maisemissa parisen viikkoa. Ulkoapäin Bottas vaikuttaa rentoutuneelta ja vapautuneelta. Huimapään hymy on herkässä.

Hymy ei ole väkinäinen, vaikkei Bottaksen tilanne ole ammatillisesti kaikista helpoin juuri nyt.

Bottas on formula ykkösten MM-sarjassa kakkosena, heti tallikaveri Lewis Hamiltonin jälkeen. Mutta kaksikon piste-ero on venähtänyt suureksi. Hamilton on saalistanut 250 ja Bottas 188 MM-pistettä.

Formulakausi on edennyt yli puolenvälin. Kun MM-sarja palaa kesätauolta syyskuun alussa, Belgiassa ajetaan kauden 13:s kisa. Kisakalenteri käsittää yhteensä 21 osakilpailua.

Bottas on edelleen ilman jatkosopimusta Mercedekselle. Mersun tallipäällikkö Toto Wolff on kertonut julkisuuteen, että Mersu ilmoittaa tulevan kauden toisen kuskinsa kahden viikon sisällä. On varmaa, että kuski on joko Bottas tai tallin 22-vuotias testiajaja Esteban Ocon.

Tavoitteet yksittäisiin tuloksiin

Urheiluopiston mediapäivänä Bottas oli vaitonainen tulevaisuudestaan.

– Eli jatkosopimusta minulla ei vielä ole. Nyt tilanne on se, että lähinnä venttaillaan tiimin päätöstä. Tässä lajissa on niin paljon muutakin kuin pelkkä suorituskyky, mitkä vaikuttavat kuskivalintoihin. Olen samalla vilkuillut myös muita vaihtoehtoja, jos hommat eivät jostain syystä Mersulla jatku, Bottas sanoo.

Loppukauden suunnitelmat Bottaksella on selvät.

– Haluan ajaa hyviä yksittäisiä tuloksia, tietysti voitot kiinnostavat eniten. Pyrin hakemaan kisaviikonlopuista maksimisuorituksia. Pinnaero Hamiltoniin on toki tässä vaiheessa kautta paljon suurempi kuin haluaisin. Siksi en sitä myöskään liikaa mieti.

Elokuussa juhlitaan pyöreitä

Kun alkukausi on ollut normaalia vaisumpi, formuloiden kesätauko on osunut oikeaan kohtaan. Bottas on muutenkin lomaihmisiä.

– Mökillä on tullut puuhailtua kaikenlaista yleishyödyllistä. Sen lisäksi kävin ajamassa ralliautoa. Muu aika on mennyt perheen ja kavereiden kanssa. Olen nauttinut joka hetkestä.

Mitkä ovat sinulle parhaita keinoja saada ajatukset pois formuloista?

– Vaikka rallihommakin on ajamista, niin se on silti perhanan hauskaa. Siinä touhussa eivät formulat päässä pyöri, Bottas naurahtaa.

Bottas saa elokuun lopussa mittariin 30 vuotta. Onko tiedossa rankatkin juhlat?

– Siihen en ota kantaa. Jotain kivaa täytyy silti keksiä. Synttärit osuvat sille viikolle, kun kausi jatkuu Belgiassa. Ehkä sen osakisan jälkeen pitää laittaa kestit pystyyn.