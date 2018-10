Valtioneuvoston selonteko ehdottaa liikunnalle 120 miljoonaa euroa lisää rahaa

Aiemmat hallitukset ovat ohjanneet opetusta ja vähentäneet liikuntaa, kun on pitänyt milloin demarien ja milloin Nokian tarpeet huomioiden panostaa johonkin muuhun ja karsia turhat aineet, kuten liikunnan, käden taitojen opimisen yms. pois. Nyt sitten komitea hoksasi, että onkin ollut huono päätös...arkijärki tuon on sanonut jo ajat sitten. Nyt sitten arvovaltainen komitea miettimään, mistä sitä aikaa liikunnalle otetaan, kun kaikki muu on niin tärkeää ja koululaiset eivät jaksa tulla kouluun klo 8 ja päiväkään ei saisi venyä yli klo 13.