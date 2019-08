Valioliigan mestaruustaisto on kahden kauppa – 2000-luvulla jokaisen mestarijoukkueen pelipaitaa on hallinnut sininen tai punainen pääväri

Punainen on sinisen vastavoima perjantaina alkavassa Valioliigassa

Sininen vai punainen? Jalkapallon Englannin valioliigan violetti logo syntyy kahdesta väristä, joista jompi kumpi on ollut jokaisen 2000-luvun mestarijoukkueen pelipaidan pääväri. Mestaruuskamppailusta odotetaan jälleen taivaansinistä kantavan Manchester Cityn ja tulipunaisissa pelaavan Liverpoolin kilpajuoksua.

Jürgen Klopp on hionut Liverpoolin peliä jo yli kolme vuotta tasapainoisemmaksi, ja viime kaudella harmonia hipoi täydellisyyttä. Mohamed Salah ja Sadio Mane kilpailivat maalipörssin voitosta samalla, kun Virgil van Dijkin johtama puolustus päästi vähiten maaleja.

Sapluunan pitäisi riittää mestaruuteen, josta Liverpool jäi viime kaudella pisteen päähän. Liverpoolin epäonneksi samassa sarjassa pelaa Manchester City, joten Liverpoolin edellisestä mestaruudesta saattaa tulla keväällä 2020 kuluneeksi 30 vuotta.

– City on selvä suosikki. Kuinka me edes voisimme olla suosikkeja? Klopp kysyi brittilehti Guardianilta.

– 97 pistettä viime kaudella ei ollut sattumaa. Meillä on paljon kehityttävää, eivätkä pelaajat ole lopettaneet työntekoa, Klopp sanoi.

Vain sininen taivas rajana

Sinisen sävyissä pelannut joukkue on voittanut Valioliigan kuudesti peräkkäin, ja Manchester City haluaa jatkaa putkea. Pep Guardiolan pallonhallintapeli on nujertanut vastustajat kotimaassa virheittä, eikä sadan pisteen tavoittelu ole hallitsevalle tuplamestarille utopiaa. City voi halutessaan myydä Saksan maajoukkuetykki Leroy Sanen eikä heikkene merkittävästi.

Vastaavasta luksuksesta voi vain haaveilla Chelsean luotsina aloittanut seuralegenda Frank Lampard. Real Madridiin siirtynyt Eden Hazard maalasi tai syötti 31 Chelsean viime kauden 63 liigamaalista, ja Chelsealle langetettu siirtokielto piti huolen, ettei menetystä voitu paikata. Hazard oli Chelsealle korvaamaton, joten valmentajana kokematon Lampard saa heti avata kaikki sivut hyökkäyspelikirjastaan.

Punainen valo mestaruushaaveille

Liverpoolin jälkeen tulivoimaisin punapaidoista on Arsenal. Lontoolaisseura vahvisti jälleen hyökkäystään, mutta unohti heikkoutensa. Pierre-Emerick Aubameyangin johtama tuhovoimainen hyökkäys ei pysty jokaisessa ottelussa latomaan enempää maaleja kuin Arsenal hidasjalkaisen keskuspuolustuksen virheistä päästää.

Edellisen kerran punaisissa paidoissa mestaruuden voitti Manchester United kaudella 2012–13. Kesken viime kauden päävalmentajaksi tullut Ole Gunnar Solskjär sai viime kaudella joukkueen hetkeksi lentoon, mutta vaisusti sujunut loppukausi varjostaa ManUn uuden kauden alkua.

Joko tänä vuonna?

Potentiaalisin sinipunaisen allianssin nujertaja on liljanvalkoisissa pelaava lontoolaisseura Tottenham. Mauricio Pochettinolla on käsissään laadukas pelaajanippu, mikäli siirtohalunsa kesällä julkisesti ilmaissut Christian Eriksen pysyy seurassa. Tottenhamin murhe on, ettei pitkään yhdessä pysynyt ydinryhmä ole Liverpooliin ja Cityyn verrattuna kilpailuetu.

– Pääseminen neljä kertaa peräkkäin Mestarien liigaan on ollut askel kohti jotakin suurta. Viimeisen askeleen ottaminen on silti aina vaikeinta, Pochettino sanoi BBC:lle.

Sinipunahallinnon kaatumiseksi perjantaina alkavassa Valioliigassa on tapahduttava Leicesterin mestaruusvuoden kaltainen ihme.