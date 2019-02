Vain voitot kelpaavat Suomen koripallomaajoukkueelle, edessä pelit Ranskaa ja Venäjää vastaan

Miesten maajoukkueella on edessään kohtalon hetket tällä viikolla. Suomi tarvitsee voitot Ranskaa ja Venäjää vastaan, jotta paikka MM-kisoihin varmistuu. Susijengin väkkärämäinen takamies Jamar Wilson tiedostaa, että joukkueen selkä on tiukasti seinää vasten.



– Meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä kentälle ja raapia tarvittavat voitot. Jokaisen meistä on kyettävä saamaan itsestään paras irti, lepsuiluun ei ole varaa. Henkilökohtaisesti nämä tulevat ottelut ovat varmasti urani tärkeimmät maaottelut, Wilson lataa.



Suomi kohtaa Ranskan torstaina Espoossa. Susijengi on pystynyt pistämään Ranskan tiukoille aiemmissa kohtaamisissa ja myös kaatamaan tähtisikermän pariin otteeseen. Wilson ei haikaile historiaa, vaan katsoo tiukasti eteenpäin.



– Emme voi tuudittautua vanhoihin otteluihin. Olemme Ranskaa vastaan altavastaajia, mutta se on aina sopinut meille.