Vain Teemu Pukin kuorsaus voi viedä Huuhkajien maalivahdin yöunet: Paineet ovat etuoikeus, Lukas Hradecký sanoo

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecký on syntynyt vuonna 1989. Hän sanoo olevansa liian nuori muistamaan vuoden 1997 legendaarisesta Unkari-ottelusta mitään. Tuolloin Suomi menetti mahdollisuutensa MM-kisojen jatkokarsintoihin, kun Unkari teki 1-1-tasoituksen juuri ennen ottelun loppua. Miehen mielestä löytyy kuitenkin muita klassisia karsintaotteluita vuosien varrelta.

Tiistai-illan Armenia-ottelun panokset ovat suurimmat pitkään aikaan.

– Saksa 3–3-tasapeli... en muista missä lohkotilanteessa se oli. Roy Hodgsonin aikaan 0–0 Portugalissa oli lähimpänä, mitä on voitu (kisapaikkaa) olla. Nyt pääsemme saman kaliiberin otteluun, Hradecký sanoo.

EM-karsintaa on jäljellä kolme kierrosta. Suomi kohtaa Armenian ja Liechtensteinin kotonaan sekä Kreikan vieraissa. Suomi (12 pistettä), Bosnia ja Hertsegovina (10) ja Armenia (10) taistelevat Italian takana toisesta jatkopaikasta.

– Meillä on tiedossa, mitä vaaditaan. Paineet ovat etuoikeus. Olen mieluummin tässä tilanteessa kuin siinä, ettei olisi mitään pelattavaa.

Letkeä maalivahti ei menetä yöuniaan paineiden vuoksi.

– Jos joku vie yöunet, niin ainoastaan Teemun (Pukki) ajoittainen kuorsaus.

Huuhkajat kohtaa Armenian karvaan tappion jälkeen tiistaina. Joukkue hävisi Bosnia-Hertsegovinalle lauantaina 4-1.

Hradecký pääsee nauttimaan tunnelmasta kotikaupungissaan. Tampere oli Huuhkajille linnake, nyt on Turun vuoro toimia isäntänä. Maalivahti sanoo, että pelin merkitys on käynyt selväksi.

– Lippuja piti järjestää melkein kolminumeroinen määrä. Nekin, joita en tunne, ovat minun turkulaisia siskoja ja veljiä.

Päävalmentaja Markku Kanervan miehistöön on tulossa muutoksia. Puolustuksen lukko Paulus Arajuuri on muutaman viikon sivussa nivelkapselivamman vuoksi. Kapteeni Tim Sparv testasi pohkeensa kestävyyttä maanantain harjoituksissa.

Arajuuren todennäköinen korvaaja on Sauli Väisänen. Lauantaina maalin tehnyt Joel Pohjanpalo on potentiaalinen avauskokoonpanon mies Jasse Tuomisen tilalle, vaikka hänen pelituntumansa on vajavainen. Pohjanpalo ja Teemu Pukki ovat edellisen kerran pelanneet kärkiparina juuri Turussa kaksi vuotta sitten Turkkia vastaan.

Laitakiitäjä Lassi Lappalainen on toipunut vatsataudistaan ja saattaa ottaa Pyry Soirin paikan.

– Armenia voitti Kreikan vieraissa. Se on erittäin vaarallinen vastahyökkäysjoukkue. Puolustuspeli ei ole niin tiivistä, Kanerva kommentoi.

Päävalmentaja toivoo joukkueeltaan päättäväisyyttä riistoihin sekä parannusta pallottoman pelaajan liikkeeseen ja syöttöjen laatuun.

– Peli pitää saada kontrolliin. Meidän pitää olla kotikentällä aktiivisia.

Suomen ja Armenian välinen EM-karsintaottelu alkaa Turussa tiistaina kello 19. Ottelu näkyy Viasat-maksukanavalla sekä ilmaisessa Viafree-palvelussa.