Uutissuomalainen: Kolmasosa suomalaisista leikkaisi huippu-urheilijoiden tukia

Ihmisillä on mielikuva vain huipulla olevien urheilijoiden "kerman kuorinnasta. Mutta kuinka elävät ne, jotka huipulle menoa tavoittelevat.Mitä lähempänä alkupistettä ollaan sen vähemmän on tienistiä jolla päivittäisen elämänsä kustantaa. Nämä yrittäjät tarvitsevat tuoen, eivät huipulla olevat urheilijat, tosin sielläkin lajien välinen ero on huimaa. Meillä tuetaan huonosti niitä, joilla olisi mahdollisuuksia nousta lajissaan maailman huippujen tasolle.