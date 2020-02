Uusi mäkivalmentaja Krismayr uskoo Suomen yhdistetyn urheilijoihin – ”Näen ja tunnen heidän nälkänsä ja kehittymisen himonsa”

Päävalmentaja Kukkoselta ylistäviä sanoja tuoreesta värväyksestä.

Tänä talvena pahasti mäkirintamalla kompuroinut Suomen yhdistetyn maajoukkue sai kaivattua uutta verta, kun itävaltalainen mäkivalmentaja Falko Krismayr, 40, liittyi ryhmään mukaan. Yhdistetyn joukkue on parhaillaan leirillä Lahdessa, jossa urheilijat tapasivat uuden luotsin ensimmäistä kertaa torstaina.

Ensivaikutelma oli puolin ja toisin erittäin positiivinen.

– Olen erittäin innostunut ja myös jonkin verran jännittynyt tästä pestistä. Meillä oli torstaina urheilijoiden kanssa hyvät keskustelut. Yritän alkuvaiheessa puhdistaa hieman ilmaa. Vielä kun Lahdessa on ollut aivan uskomattoman hienot ilmat, niin startti uudelle projektille on ollut liki täydellinen, alati hymyilevä Krismayr sanoo.

Vaikka Krismayrin edellisestä valmennuspestistä on kulunut jo useampi vuosi, on hän silti seurannut tiiviisti yhdistettyä. Suomalaisurheilijat saavat Krismayrilta kehuja, vaikka kuluneella kaudella ainoastaan Ilkka Herola on pystynyt hätyyttelemään kärkisijoituksia.

– Näen ja tunnen heidän menestysnälkänsä sekä kehittymisen himonsa. Se on kelpo lähtökohta.

Liikkuvaan junaan

Se, että uusi valmentaja aloittaa työnsä kesken kauden, on hyvin harvinaista etenkin suomalaisessa talviurheilussa. Krismayr ei näe siinä ongelmaa, vaan pikemminkin mahdollisuuksia.

– Tärkein asia on, että tällä ratkaisulla säästämme aikaa. Nyt minulla on mahdollisuus tutustua rauhassa joukkueeseen ja sen toimintatapoihin. Pääsemme rakentamaan maltilla jo ensi kauttakin. Seuraavien 1,5 kuukauden aikana luomme kulttuuria tulevaisuuteen. Hienoa olisi, jos pystyisin korjaamaan joitain juttuja ja joukkue ottaisi loppukauden aikana ison stepin eteenpäin. Muutama podium-paikka olisi jo aika kova juttu, Krismayr maalailee.

Vaikka suomalaisessa yhdistetyssä on nyt pieniä ongelmia, ei Krismayr koe asiaa samalla tavalla.

– Meillä Itävallassa on sellainen tapa, ettemme näe ongelmia juuri ongelmina, vaan pikemminkin haasteina. Sellaisina haasteina, jotka pitää pystyä ratkaisemaan. Sen takia otin tämän valmennuskutsunkin vastaan, valmentaja korostaa.

Mäkiapua ulkomailta

Krismayrilla on kaksi lasta – tyttö ja poika. Itävaltalainen ei usko, että jälkikasvu hurahtaa mäkihyppyyn.

– Poikani suurin unelma on olla joskus ensimmäinen itävaltalainen jalkapalloilija Real Madridissa. Saas nähdä, miten poitsun käy. Unelmat ovat joka tapauksessa tärkeitä.

Suomen yhdistetyn maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen ei peitellyt tyytyväisyyttään, kun Krismayrin sopimus saatiin maaliin.

– Meillä on ollut joukkueena jo pidempään vaikeaa. Systeemi oli luotu yhdessä Jarkko Saapungin kanssa, mutta se ei vain toiminut. Kun emme omin voimin pärjänneet, piti katseet siirtää muualle. Kyse on kuitenkin huippu-urheilusta, jossa tulosta on tehtävä.

– Onneksi Falkon henkilökohtaisessa elämässä oli sellainen tilanne, että hän pystyi hyppäämään remmiin saman tien.

Tuttu mies Kukkoselle

Kukkonen tuntee uuden valmentajaparinsa jo vuosien takaa.

– Kun itse valmensin Viron maajoukkuetta, Falko oli Itävallan koutsi. Hän oli jo silloin veemäisen hyvä valmentaja, ja saatoin jopa hieman kadehtia hänen työtään, Kukkonen naurahti.