Uudet mäkäräiset ja puuruset Sankivaarassa – Oulussa kisataan viikonloppuna ampumahiihdon nuorten SM-mitaleista

Sankivaarassa jaetaan viikonloppuna nuorten SM-mitalit. Ladulle säntää lauantaina ja sunnuntaina vajaat 300 14–22-vuotiasta urheilijaa.

Oulun Hiihtoseuralle nuorten SM-kisat huipentavat parin viikon kisarypistyksen, joka alkoi jo viime viikonloppuna piirinmestaruuskisoilla.

Vuosina 2013 ja 2017 yleisen sarjan SM-kisat Sankivaarassa järjestänyt OHS on hakenut myös ensi talveksi eri kisoja Ouluun. Kahdet aiemmat Oulussa pidetyt SM-kisat, joita tähditti Kaisa Mäkäräinen, saivat Sankivaaraan aikaiseksi väentungoksen.

– SM-kisat ovat aina maaliskuun lopussa maailmancup-kauden jälkeen. Silloin pohjoisen paikkakunnat ovat etulyöntiasemassa. En tiedä, saammeko SM-kisoja ensi vuodeksi, mutta lähivuosille niitä on haettu, OHS:n Anne Talvensaari-Mattila kertoo.

Tänä vuonna yleisen sarjan SM-kisat pidetään Rovaniemellä.

Ampumahiihtoliiton lajipäällikön Jouni Kinnusen mukaan SM-kisojen osallistujamäärä on pysynyt viime vuosina suurin piirtein samalla tasolla.

Oulussa varttunut Kinnunen, 36, voitti omalla aktiiviurallaan nuorten maailmanmestaruuden vuonna 2003.

Kinnunen tiedostaa, että suomalaisen huippuampumahiihdon tulevaisuuden kannalta ydinkysymys on niin sanotun drop out -käyrän suoristaminen.

– Juniorimassaa on kohtalaisesti. Haaste on, miten urheilijat saadaan saateltua juniorisarjoista menestyksekkään huippu-urheilun tavoitteluun, Kinnunen kertoo.

Yhtä lailla haasteena ovat leudontuneet talvet, jotka syövät hiihtourheilun mielekkyyttä etenkin eteläisessä Suomessa.

– Onhan siinä tietty ristiriita, että tiiviimmin asutuilla seuduilla on vaikeampi löytää olosuhteita.

Suomalaisella ampumahiihdolla on viimeiset kymmenen vuotta valovoimainen supertähti, Kaisa Mäkäräinen, joka on tuonut lajille näkyvyyttä ja harrastajia. Liitossa on jo varauduttu siihen päivään, kun Mäkäräinen ripustaa pienoiskiväärinsä hyllylle.

– Laji itsessään on kiinnostava ja vetovoimainen. Pitää vain löytää keinot, joilla kiinnostus käännetään aktiiviharrastajiksi ja huippuyksilöiksi, Kinnunen sanoo.