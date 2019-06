Uskomatonta, mutta totta: AC Oulu jäi viidennen kerran maaleitta Raatissa

Koko touhu on Kummeli-osastoa. Jos nousu tulis, pelaajista 90% menis vaihtoon tai jäis ilman liigasopimusta, mihin ei tietenkään ole rahaa. Ei ole osaamista, ei valuuttaa, tyhjänpäiväistä uskottelua itselle ja hyväuskoiselle yleisölle. Tämä on pelaajien ja koko organisaation taso, ei tästä kannata olla pettynyt, this is the truth. Kohtalainen ykkösen jengi, ei muuta. Matkaa palveluissa, toiminnassa ja pelissä on liigaan valtavasti.