Turkin MM-rallin päätöserikoiskoe tarjosi draamaa Esapekka Lapille – ajoi silti toiseksi, Citroenille kaksoisvoitto

"Silloin tämä auto toimii hyvin, kun pitoa on paljon. Nyt sitä oli."

Citroenin rallitalli nappasi kaksoisvoiton sunnuntaina päättyneestä Turkin MM-rallista. Kuusinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier ajoi voittoon reilun puolen minuutin erolla ennen Esapekka Lappia.

– Tämä on tärkeä tulos tiimille. Tänään voidaan vähän juhlia ja olla tyytyväisiä. Pitää kuitenkin muistaa myös ne vaikeat ajat. Emme ole todellakaan vielä valmiita, kauden kolmannen kakkostilansa ottanut Lappi muistutti.

– Esimerkiksi asvaltilla olemme vielä paljon perässä. Myös Walesissa saattaa olla vaikeaa. Silloin tämä auto toimii hyvin, kun pitoa on paljon. Nyt sitä oli.

Lapin vauhti olisi riittänyt jopa voittoon asti, mutta pieksämäkeläisen oli nöyrryttävä tukemaan tallikaveri Ogierin mestaruuskamppailua.

– On kyllä tosi hyvä fiilis. Tietenkin olisi ollut kivaa ajaa voitosta, mutta otetaan tämäkin mieluusti vastaan, Lappi sanoi.

– Perjantai ja lauantai ajettiin tosi hienosti. Tänään se oli sitten pelkkää kruisailua. Välillä tämä on tiimipeliä. Tietenkin me autamme Sebiä, kun se on mahdollista. Siihen ei ole aina pystytty, Lappi jatkoi.

Seitsemättä perättäistä MM-titteliä jahtaava Ogier saavutti rutkasti Toyotan Ott Tänakin etumatkaa. Tänak keskeytti lauantaina elektroniikkavikaan, mutta jatkoi sunnuntaina napaten täydet viisi MM-pistettä kisan päättäneeltä Power Stage -erikoiskokeelta.

Ranskalaistähti on nyt 17 pistettä Tänakia perässä MM-pisteissä, kun jäljellä on kolme osakilpailua.

– Tämä oli viikonlopun tavoite. Voitto tuli tosi tärkeään saumaan. Meidän on kuitenkin jatkettava kovasti töitä. Tämä tulos on hyvä piristysruiske tallin motivaatiolle hankalan jakson jälkeen, Ogier totesi.

Suninen lähellä palkintosijaa

Fordin Teemu Suninen oli lähellä palkintosijaa, mutta jäi lopulta neljänneksi. Jokelalainen starttasi sunnuntain erikoiskokeille reilut kymmenen sekuntia Hyundai-kuski Andreas Mikkelsenin perässä, mutta norjalainen ei antanut periksi.

– Olimme pelissä mukana koko kisan ajan. Tänään oli vähän vauhdin kanssa ongelmia. Ei oikein ajokaan sujunut. On vaikeaa yhdistää vauhtia siihen, että pitäisi kuitenkin ajaa varmasti maaliin, Suninen mietiskeli.

– Vähän oli ajatuksia siihen suuntaan (ajaa Mikkelsen kiinni), mutta kyllä ne sitten karisivat avauspätkällä, kun jäin heti. Mikkelsen löysi hyvän vauhdin kahteen viimeiseen päivään. Ihan ei riittänyt meidän yritys häntä vastaan, Ford-kuski jatkoi.

Hyundain Dani Sordo ehti Turkissa maaliin viidentenä ennen Toyotan Jari-Matti Latvalaa ja Kris Meekea.

Skodan Kalle Rovanperä keskeytti perjantaina, mutta ylsi silti WRC2 Pro -luokassa kolmanneksi, koska luokassa ei ollut mukana enempää kuljettajia.