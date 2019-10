Turhauttava kierre on vihdoin takana – Pohjanpalo palasi Huuhkajiin

Joel Pohjanpalolla on takana raastavan raskas ja loputtoman tuntuinen taival, mutta sitkeä nilkkavamma on voitettu. Vihdoinkin.

– Puolitoista vuotta on pitkä aika, 25-vuotias jalkapalloilija huokaa viitaten viimeisimpään tosipeliinsä.

– Aika hyvältä tuntuu. Kaikki on kunnossa, ja mihinkään ei satu. Aika hyvältä tuntuu, saksalaisseura Bayer Leverkusenin ja nyt jälleen myös Suomen maajoukkueen hyökkääjä toistaa.

Sitkeys sai palkintonsa, mutta on sen eteen töitäkin tehty.

– Voitte kuvitella, että jos meidän omistaja on (lääketeollisuusjätti) Bayer, niin kyllä siinä kaikenlaisia vehkeitä on käytelty ja kaikennäköisiä nappeja syöty, sairaaloissa istuttu ja tipassa oltu. Ja varmaan kahdeksan lääkäriä nähty. Seura ainakin tietää mitä tehdä, jos vielä joskus tällainen samanlainen loukkaantuminen jollekin tulee, kuntoutuksensa aikana pyörän selässä "ainakin 3 000 kilometriä" istunut Pohjanpalo nauraa.

– Alussa oli tosi turhauttavaa, kun kukaan ei osannut sanoa mitä pitäisi tehdä. Mutta oli vain keskityttävä siihen, että toivottavasti joku tietää ja jokin näistä (hoitokeinoista) toimii. Lopulta löytyi diagnoosi ja tapa hoitaa, ja sillä mentiin. Ja nyt on jalka vihdoin kunnossa.

Pohjanpalo kertoo myös miettineensä "B-suunnitelmaa", jos pelit olisivatkin jo pelatut.

– Jätetään se suunnitelma omaksi tiedoksi. Onneksi sain jatkaa pelaamista, Pohjanpalo toteaa ja kertoo, että koettelemus on kasvattanut.

– Ehkä ei niin tosissaan enää kaikkea ota. Osaa suhtautua niin, että virheitä sattuu ja ne voi nollata.

Kutsu "huikeaan ilmapiiriin"

Pohjanpaloa hymyilyttää erityisellä tavalla sekin, että ympärillä ovat taas ne tutut maajoukkuekaverit. Päävalmentaja Markku Kanerva otti tehokkaaksi aina tiedetyn, mutta pelituntumattoman hyökkääjän "jokerikortiksi" mukaan EM-karsinnan erittäin tärkeisiin peleihin Bosnia-Hertsegovinaa ja Armeniaa vastaan.

– Kyllähän se kutsu hienolta tuntui. Pohdittiin ja juteltiin Riven (Kanerva) kanssa, ja päätettiin, että nyt on aika tulla mukaan.

Pohjanpalo hyppää korkealla lentävään Huuhkaja-parveen, joka on pelannut itsensä EM-turnausunelman tuntumaan.

– Mitä muuttunut? No, sanotaan, että tulokset on muuttuneet, Pohjanpalo myhäilee miettiessään edellistä ja nykyistä maajoukkueoloaan.

– Pelaaminenhan on samaa, mutta nyt se tehdään paremmin ja vaarallisemmin. Saadaan voittoja, ja välillä tuntuu, että tuurikin on puolellamme. Ilmapiiri on huikea.