Tulikuuma Teemu Pukki jälleen maalivireessä, johtaa Valioliigan maalitilastoa – Norwich hävisi silti Chelsealle

Norwich Cityn suomalaishyökkääjä Teemu Pukki oli jälleen maalivireessä, kun hänen joukkueensa kohtasi Valioliigan suurseuroihin kuuluvan Chelsean.

Pukki iski 2-2-tasoitusmaalin, kun ottelua oli pelattu puolisen tuntia. Suomalainen myös syötti Norwichin avausosuman.

Pisteille Norwich ei kuitenkaan päässyt, sillä Chelsea teki 2-3-voittomaalin toisella puoliajalla.

Pukin Norwich on pelannut nyt Valioliigassa kolme ottelua. Suomalainen on osunut jokaisessa ottelussa ja hänellä on tilillään kaikkiaan viisi maalia. Ennen viikonlopun muita otteluita Pukki johtaa sarjan maalipörssiä.

Norwich on voittanut yhden kolmesta ottelustaan ja hävinnyt kaksi.