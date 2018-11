Tulevaisuuden lupauksena tunnettu oululaiskasvatti löysi uuden liigaseuran – Jokelaisen jatkuu napapiirillä

Oululaisen Tervarit-juniorien kasvatin Niklas Jokelaisen, 18, ura jatkuu Suomen pääsarjassa. Hyökkääjä on solminut 1+1-vuotisen sopimuksen RoPS:n kanssa.

Päättyneellä kaudella Jokelainen edusti Ilvestä, jonka riveistä matka jatkuu nyt napapiirille. Jokelainen viimeisteli tamperelaisseuralle kaksi liigamaalia.

Ennen Ilves-pestiään nuorukainen loi uraa englantilaisen Stoke Cityn akatemiassa.

RoPS:n päävalmentajan Toni Koskelan mukaan Jokelainen ei ole näyttänyt kotimaan kentillä vielä parasta osaamistaan.

– Hän on ikäluokkansa maajoukkueessa ykköshyökkääjä, jolla on potentiaalia kehittyä. Toivottavasti hän on meille ensi kaudella pelaaja, joka pystyy pelaamaan selkä hyökkäyssuuntaan, löytää juoksut linjan taakse ja viimeistelee, Koskela kuvailee.

Jokelaisen lisäksi RoPS:n uusia sopimuspelaajia ovat 18-vuotias Tommi Jäntti ja 21-vuotias Henrik Ölander.

Keskikenttäpelaaja Jäntti kunnostautui viime kaudella Klubi 04:n joukkueessa Ykkösessä. Laitapuolustaja Ölander kartutti päättyneellä kaudella liigakokemustaan PS Kemin riveissä.