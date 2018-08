TPS nujersi jumbofinaalissa PS Kemin - nuori hyökkääjä iski neljä maalia

Turun Palloseura otti tärkeän kotivoiton PS Kemistä perjantaisessa miesten jalkapalloliigan jumbofinaalissa. TPS kaatoi PS Kemin 4-1 ja karisti vieraansa neljän pisteen päähän, kun seitsemän kierrosta on pelaamatta.

TPS on sarjassa viimeistä edellisenä, eli se on menossa tällä hetkellä karsintaan. PS Kemi on putoamassa suoraan Ykköseen.

TPS:n sankari oli 18-vuotias hyökkääjä Sterling Yateke, joka osui neljästi. Yateke on kotoisin Keski-Afrikan tasavallasta.

Toisena oleva Rovaniemen Palloseura kukisti kotonaan kolmantena olevan espoolaisen Hongan 2-1 ja on entistä lähempänä vähintään hopeisia mitaleita.

Keskikastin taistossa FC Lahti ja Vaasan Palloseura jakoivat pisteet 1-1-tuloksella.