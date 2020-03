Tokion olympialaiset yhä tarkoitus järjestää normaalisti, KOK saa linjauksistaan myös paljon kritiikkiä – "Kisat järjestämällä todistamme, että ihmiskunta kukistaa koronaviruksen"

Siinä taas nähdään, että urheilua ei kiinnosta muu kuin raha. Neljän kuukauden päästä virus on vasta lähtenyt leviämään, sillä vain länsimaissa on aloitettu todellinen varautuminen pandemian pysäyttämiseen. Vai kuka uskoo, että virus on mystisesti kiertänyt esimeriksi Turkin, Intian, Libyan ja Syyrian, vaikka näiden maiden viralliset tilastot näin antavat ymmärtää?