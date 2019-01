Tokio 2020 on yllättävän lähellä – mikä on Suomen tilanne juuri nyt? Kaleva listasi yksilölajit, joissa on tämän hetken perusteella mahdollisuus sinivalkoiseen edustukseen

Tokion olympialaisiin on aikaa enää 568 päivää. Kisapaikkojen jahtaaminen alkaa toden teolla vuonna 2019, mutta jatkuu viimeiseen hetkeen asti.

Karsintakisat, maapaikat, maarajoitukset, maanosakiintiöt ja rankingit muodostavat erikoisen kokonaisuuden, kun kisalippuja jaetaan.

AMMUNTA

Tokiossa kilpaillaan 15 lajissa, joista kolme on uusia sekajoukkuekisoja. Suomella ei ole toistaiseksi maapaikkoja. Seuraavat maailmancupin osakilpailut järjestetään helmikuussa New Delhissä ja maaliskuussa Acapulcossa. Suomi saavutti MM-kisoista neljä mitalia, mutta ne tulivat ei-olympialajeista.

Olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela ja Marika Salmi kuuluvat trapissa parhaimmistoon. Juho Kurki on pärjännyt ilmakiväärin 10 metrin matkalla. Oululainen Marjut Heinonen jahtaa paikkaa skeetissä.

Rion kisoihin 2016 Suomi sai vain kaksi paikkaa.

BEACH VOLLEY

Kumpaankin sarjaan pääsee 24 paria. Suurin osa eli 15 valitaan kesäkuun 2020 olympiarankingin perusteella, mutta maata kohti voi olla vain kaksi paria. Maailmanranking antaa viitteen tasosta, sillä Taru Lahti-Liukkonen/Anniina Parkkinen on 24:s ja Riikka Lehtonen/Niina Ahtiainen 26:s.

GOLF

Tokioon pääsee 60 naista ja miestä rankingin perusteella, mutta maarajoitukset huomioon ottaen. Suomalaisista Mikko Korhonen (35:s), Kim Koivu (48:s), Ursula Wickström (44:s) ja Noora Komulainen (57:s) ovat tällä hetkellä olympiarankingissa 60 parhaan joukossa. Maarajoitukset vaikuttavat kisoihin pääsyyn voimakkaasti, sillä esimerkiksi Komulainen on normaalissa maailmanrankingissa sijalla 451. Sinivalkoisten edustuspaikoista käydään kovaa kilpailua.

JOUSIAMMUNTA

64 naista ja miestä selviää kisoihin eri karsintojen kautta. Oululainen Antti Vikström (maailmanlistan 74:s) sekä Taru Kuoppa (112:s) ovat potentiaalisimmat suomalaisedustajat.

JUDO

Suurin osa judokoista (sarjaa kohti 18) valitaan toukokuun 2020 rankingin perusteella. Tällä hetkellä Katri Kakko (listan 40:s) olisi maarajoitusten ansiosta menossa kisoihin. Aatu Laamanen on rankingissa 45:s.

KARATE

Titta Keinänen on noussut sarjassaan maailman huipulle, mutta kisoihin pääsy on silti tiukassa, koska Tokiossa on vain kolme painoluokkaa sukupuolta kohti. Käytännössä kisoihin pääsy tarjoaa jo ehdokkuuden mitalistiksi.

MELONTA

Elokuun MM-kisoissa paras olympiamatkojen tulos oli Pauliina Poletin 18:s sija. Tämän hetken tilanteen perusteella melojan saaminen kisoihin on haastavaa.

MIEKKAILU

Niko Vuorinen on kalpamiekkailussa maailmanrankingin 49:s. Hänet tietään 34 osallistujan joukkoon hankaloittaa se, että paikoista iso osa täytetään joukkueiden kautta.

NYKYAIKAINEN VIISIOTTELU

Laura Salminen on maailmanlistan 71:s. Kisoissa on mukana 36 urheilijaa.

NYRKKEILY

Miehissä sarjoja on pudotettu kahdeksaan, naisissa kasvatettu viiteen. Naisissa Mira Potkonen, Elina Gustafsson ja Vilma Viitanen sekä miehissä Krenar Aliu ja Arslan Khataev saavat Olympiakomitean tukea. Potkonen ja Gustafsson ovat Euroopan mestareita.

PAINI

Jokaisessa painoluokassa on paikka 16 urheilijalle. Ärhäkkä karsintarupeama kisoihin alkaa syyskuussa Kazakstanin MM-kisoista, jossa on jaossa kuusi paikkaa jokaiseen luokkaan.

Maailmanmestari Petra Olli kuuluu olympialuokkansa parhaimmistoon. EM-pronssimitalisti Elias Kuosmanen ja nuorten maailmanmestari Arvi Savolainen johtavat nuorten kykyjen marssia. Suomella oli Rio de Janeiron kisoissa kolme painijaa.

PAINONNOSTO

EM-pronssimitalisti Anni Vuohijoen olympialaisten sarja on 64-kiloisissa. Hän oli MM-kisoissa 19:s. Toinen EM-pronssimitalisti Meri Ilmarinen oli MM-kisoissa 76-kiloisissa 13:s, vaikka nosti pienemmän yhteistuloksen kuin Vuohijoki.

Olympialaisissa sarjaa kohti on 14 paikkaa. Karsintakilpailuja on kierrettävä vähintään kuusi.

PURJEHDUS

Viisi lajia miehissä, neljä naisissa sekä yksi sekakilpailu. Paikkoja on kaikkiaan 250 purjehtijalle tai venekunnalle.

Kaarle Tapper (laser) ja Monika Mikkola (laser radial) saavuttivat syksyn MM-kisoissa Suomen ensimmäiset maapaikat. Olympiakomitean tukea saa kaikkiaan yhdeksän purjehtijaa.

PYÖRÄILY

Vuoden 2016 maantieajon MM-pronssimitalisti Lotta Lepistö on hakenut terävyyttään. Jaakko Hänninen saavutti historiallisesti 23-vuotiaiden pronssia syksyn MM-kisoissa.

PÖYTÄTENNIS

Benedek Olah putosi tuen piiristä. Hän on joulukuun maailmanlistalla 79:s.

Miesten kaksinpeliin otetaan mukaan 64–70 pelaajaa. Olahin tilannetta vaikeuttaa se, että pelaajista 32 pääsee mukaan maarankingin perusteella.

SOUTU

Robert Venin paras mahdollisuus selvitä kisoihin on onnistua syksyn MM-kisoissa Itävallassa.

SULKAPALLO

Rankingin perusteella kisoihin pääsevien raja meni Rion vuonna miehissä 64:n ja naisissa 62:n kohdalla. Tällä hetkellä parhaiden suomalaisten sijoitukset ovat: Kalle Koljonen 88, Eetu Heino 91 ja Airi Mikkelä 105.

TAEKWONDO

Neljä sarjaa sukupuolta kohti, kisoihin pääosin karsintojen kautta. Suomalaisista on tyrkyllä kaksinkertainen olympiakävijä Suvi Mikkonen, joka on 57-kiloisten rankingissa 27:s.

TENNIS

Mistä Henri Kontiselle pari? Jos Kontinen on nelinpelin ATP-rankingissa kymmenen parhaan listalla, hän saa valita omasta maastaan 300:n joukossa olevan. Harri Heliövaara, Emil Ruusuvuori, Patrik Niklas-Salminen ovat pyörineet vanhassa rankingsysteemissä sijojen 300–450 välissä. Otto Virtanen on nousussa oleva juniori.

TRIATHLON

Kaisa Sali on täysmatkan suomalaistähti, mutta Tokiossa kilpaillaan hänelle liian lyhyellä neljäsosamatkalla.

UINTI

Suomella oli Rio de Janeirossa kahdeksan urheilijan joukkue. Tokion kisojen aikarajoja ei ole vielä ratifioitu, mutta tämän hetken tilanteen perusteella Suomen joukkue on samaa kokoluokkaa kuin aikaisemmissa kisoissa. Kärkiniminä ovat esimerkiksi Jenna Laukkanen, Mimosa Jallow, Matti Mattsson ja Ari-Pekka Liukkonen.

VOIMISTELU

Karsinnat kisoihin alkoivat syksyllä telinevoimistelun ja rytmisen voimistelun MM-kisoista. Suomen rytmisen voimistelun joukkue oli MM-kisoissa kymmenes. Vaikka Tokioon selviää 14 kvartettia, tehtävä on maanosakiintiöiden vuoksi erittäin haastava.

Oskar Kirmes ja Heikki Saarenketo tavoittelevat paikkoja telinevoimistelussa.

YLEISURHEILU

2012 ja 2016 olympialaisissa Suomen joukkue oli 16–17 urheilijan kokoinen. Dohan MM-kisat 2019 antavat suuntaa myös Tokioon. Tuore päätös takasi valmentautumisen tehostamistukea 21 urheilijalle.

IAAF ei ole vielä saanut ranking-systeemiään valmiiksi.

55 urheilijan joukkue on realismia

Suomen kisajoukkueessa Rio de Janeiron olympialaisissa oli 54 urheilijaa 16 eri lajissa. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön varajohtaja Leena Paavolainen sanoo, että samansuuruinen ryhmä on mahdollinen myös Tokiossa 2020.

– Kun lentopallon ikkuna on vielä auki, puhutaan noin 50–70 urheilijan joukkueesta. Jos lentopalloa ei lasketa, 55 urheilijaa on realistinen arvio.

Pääosa lajien edustajista on selvillä vasta keväällä tai alkukesällä 2020, kun karsinnat ovat ohi ja rankingit valmiit. Suomen suurimpia lajiryhmiä ovat viime aikoina olleet yleisurheilu, uinti ja purjehdus.

– Ammunnassa on varsinkin haulikkolajeissa tällä hetkellä hyvät näkymät, vaikka karsinta kisoihin on jäätävän kovaa, Paavolainen huomauttaa.

Karsinnan raakuudesta käy esimerkiksi karateka Titta Keinäsen tilanne. Katassa on vain kolme painoluokkaa ja siihen mahtuu kymmenen urheilijaa. Jos maailman huipulle noussut Keinänen pääsee Tokioon, hän on automaattisesti myös mitaliehdokas.

– Erityisesti kamppailulajien puolella kisoihin pääsy on erittäin vaikeaa. Myös esimerkiksi nyrkkeilyssä on karaten kaltainen tilanne.

Olympiakomitealla on koko ajan käynnissä menestysseurannan ennuste. Kesäolympialaisista ei ole luvassa helppoja tai varmoja mitaleja.

– Tällä hetkellä mitaliennuste on hieman alle kaksi, joten neljän mitalin tavoitteeseen on kirittävää.

Tokion kesäolympialaisten avajaiset järjestetään heinäkuun 24. päivänä 2020.