Toimitusjohtaja Lähteenmäki myöntää Lipon maksuviiveet – "Meillä on tällä hetkellä myöhässä olevia laskuja vähän yli 10 000 euron edestä"

Oulun Lipon taustayhtiön Läpilyönti Oy:n toimitusjohtaja Mika Lähteenmäki myöntää, että seuralla on ollut taloushaasteita kesän jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla levisi viikonlopun aikana kuvakaappaus Läpilyönti Oy:n kahdesta maksuhäiriömerkinnästä, jotka ovat peräisin elokuulta. Merkintöjen yhteissumma oli 4 903 euroa, ja niissä velkojina olivat Ropo Capital Oy (3 895 euroa) ja Intrum Oy (1 008 euroa).

Lähteenmäki sanoo, että molemmat maksuhäiriömerkinnät on maksettu. Suomen Asiakastieto Oy:n tiedoista käy ilmi, että Läpilyönti Oy on suorittanut Ropo Capital Oy:n saatavat 6. syyskuuta. Intrum Oy:n saatavista ei näy suoritusmerkintää.

– Meillä on ollut alkusyksystä kolme laskua, jotka ovat edenneet ulosottoon. Ne on nyt maksettu. Näiden kahden edellä mainitun lisäksi on ollut yksi noin sadan euron lasku, joka on oikeasti hukkunut jonnekin järjestelmiin, Lähteenmäki kertoo.

– Olen ottanut tämän haltuuni syksyllä. Meillä on vaihtunut tilitoimisto ja saamme vuodenvaihteessa sellaisen talousprosessin, joka kuuluu olla. En halua alkaa selitellä mitään, ei tässä voi muuta kuin nostaa kättä pystyyn virheen merkiksi.

Lähteenmäki kertoi avoimesti lokakuun lopussa, että Oulun Lipon ensimmäinen toimintakausi uusien omistajien alaisuudessa poiki 37 000 euron tappion.

– Meillä on tällä hetkellä myöhässä olevia laskuja vähän yli 10 000 euron edestä. Vuodenvaihteeseen mennessä olemme sellaisessa tilanteessa, ettei meillä ole enää myöhässä olevia maksurästejä, Lähteenmäki sanoo.

Toimitusjohtaja vakuuttaa, etteivät talouteen liittyvät haasteet näy joukkueen arjessa millään tavalla.

– Tavoitteemme on nousta Superpesikseen kaudeksi 2021.