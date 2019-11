Thomas Bach vastustaa kuolemanrangaistusta mutta KOK kunnioittaa valtioiden itsemääräämisoikeutta

Pekingistä tulee 2022 talviolympialaisten myötä ensimmäinen kaupunki, joka on isännöinyt sekä kesä- että talviolympialaisia. Pekingin kesäkisat 2008 herättivät runsaasti julkista keskustelua Kiinan ihmisoikeustilanteesta, ja samaa voi odottaa olevan luvassa lisää.

– KOK on poliittisesti neutraali järjestö, ja vain olemalla poliittisesti sitoutumaton voimme toteuttaa tehtävämme tuoda 206 kansallista olympiakomiteaa yhteen olympiakisoihin. Siksi noudatamme tiukasti poliittista sitoutumattomuutta kaikkialla, Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach sanoi tiistaina Helsingissä.

– Jos kisat järjestetään jossain maassa, se ei tarkoita, että olemme samaa mieltä kaikesta, mitä siinä maassa tapahtuu. Mutta meidän täytyy myös kunnioittaa valtion itsemääräämisoikeutta. Minä vastustan kuolemanrangaistusta, mutta organisaationa meidän täytyy kunnioittaa maiden itsemääräämisoikeutta ja niiden lakeja, Bach jatkoi.

Bachin jälkeen KOK:n jäsen, kansanedustaja Sari Essayah (kd.) puolusti urheilua muutosvoimana.

– Urheiluliikettä voi aina syyttää monenlaisista asioista, mutta kun katsotaan minkälaisia muutoksia yhteiskunnassa on saatu aikaan, niin Nelson Mandelan sanoin urheilulla on voima muuttaa maailmaa. Ajatellaan sitä meistä pieneltä tuntuvaa asiaa, että naiset pääsevät katsomaan jalkapalloa. Se on ensimmäinen askel sellaisille muutoksille, että naiset voivat ajaa autoa.

Toisaalta Essayah antoi ymmärtää, että urheiluliikkeeltä odotetaan liikaa.

– Kun tulee kysymyksiä, että miten urheiluliike ottaa kantaa, niin täytyy sanoa, että miten me otamme politiikassa ja kansainvälisessä politiikassa kantaa? Jos Kiina nostetaan kisojen aikana ihmisoikeuskysymyksestä, niin miksi ihmeessä se on tällä hetkellä eurooppalaisten maiden suurimpia kauppakumppaneita? Jos oikeasti haluamme jollakin asioilla lähteä muuttamaan tilanteita, ehkä olympiakisat ei ole se, mikä pystyy eniten muuttamaan tilannetta, vaan kansainvälisen kaupan ehdot ja siellä ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Timo Ritakallio oli samaa mieltä.

– Kun me kritisoimme Kiinaa olympiakisojen järjestäjänä ja mietimme kaikkia asioita, mitkä Kiinassa ovat toisin ja arvot toiset kuin meillä, niin kyllähän kuluttajakin voi vaikuttaa. Ymmärtääkseni Alibabalta ostetaan koko ajan enemmän verkossa Suomessa. Täytyy muistaa kokonaisuus ja että jokainen iso muutos vie aikaa, Ritakallio sanoi.