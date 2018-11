Therese Johaug saapui Kuusamoon – "Tiedän, etten koskaan yrittänyt huijata"

Johaugin ilmoitus Kuusamossa, että hän tietää, ettei käyttänyt dopingia, on täysin turha ja typerä! - Hänhän sai rangaistuksen, tosin lyhyen, kun on norjalainen!- Nyt kun hän on ollut pois dopingtarkastuksen piiristä, hän on taas ylivoimainen, kun on kyennyt rasvailemaan huuliansa kaikessa rauhassa. Petkuttaja hän on ja siitä olisi muistutettava häntä myös Kuusamossa.