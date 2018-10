Teuvo Teräväinen ampui maalin Sebastian Ahon syötöstä - Carolina kuitenkin hävisi New York Islandersille

Jääkiekon NHL:ssä Carolinan Teuvo Teräväinen on tehnyt maalin New York Islandersia vastaan pelatussa ottelussa. Teräväisen ja kumppanien Carolina kuitenkin hävisi ottelun 1-2. Teräväisen ottelun toisessa erässä laukoman maalin syötti Sebastian Aho. Teräväisen maali vei Carolinan 1-1-tasalukemiin New York Islandersin kanssa, mutta Islandersin Ryan Pulock onnistui vielä samassa erässä laukomaan maalin ajassa 14.35 ja viemään Islandersin voittoon.

Dallasin Esa Lindellille kirjattiin puolestaan syöttöpiste ottelussa Detroitia vastaan. Dallas hävisi ottelun 2-4.