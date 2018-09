Testaa juoksukengän sopivuus juoksemalla – "Väärän kengän valinnalla voi tulla jopa rasitusmurtumia"

Oikea kenkävalinta voi estää jopa rasitusmurtumia. Selvitä jalkasi senttikoko ja lisää siihen sentin käyntivara.

Juoksutekniikkaa harjoitellessa olisi tärkeää opetella astumaan päkiäpainotteisesti. Se vähentää muun muassa alaselän rasitusta ja sille kohdistuvaa iskutusta. Ei siis ole yhdentekevää, millaisilla juoksukengillä lähdet lenkille.

Moni luulee tietävänsä itselleen sopivan mallin. Usein kenkä valitaan epäröivän sovittamisen tai passiivisen testaamisen kautta.

– Kuluttajien olisi syytä luopua kenkäviidakon keskellä ”en kiitos tarvitse apua” -ajattelusta. Hyvä todiste jalan vaivoista ja muodosta on vanha juoksulenkkari, kertoo kokenut juoksukenkien myyjä Carita Kaukinen.

Hän kehottaakin ottamaan vanhan kengän kaupoille malliksi mukaan.

– Välttämätön se ei suinkaan ole, sillä pystymme liikkeessä hyvin ottamaan selvää asiakkaan tarpeista esittämällä tarkentavia kysymyksiä hänen juoksuhistoriastaan ja tulevista lenkkeilytavoitteistaan, XXL Sports & Outdoor -liikkeessä työskentelevä Kaukinen toteaa.

Moni sortuu tekemään kenkävalinnan nopeasti ja usein vain toista kenkää sovittaen.

– Harva tohtii ottaa juoksuaskeleita kaupan käytävällä tai käytössä olevalla juoksumatolla, vaikka juoksukenkää pitäisikin testata juuri juoksemalla.

Lisäksi liian moni juoksee lenkkinsä aina samoilla kengillä, vaikka Kaukisen mukaan käytössä olisi hyvä olla useampi pari. Juoksukengät ostetaan tarpeeseen vasta, kun vanha pari on hajoamassa käsiin.

Mitä hyvät juoksukengät sitten maksavat?

– 69–159 euron hintahaarukasta löytyy hyviä vaihtoehtoja monelle jalkatyypille, Kaukinen vastaa.

Tiedätkö jalkasi senttikoon? Jalan senttikoko kertoo jalan todellisen koon, mutta silti kokolappua on syytä syynätä tarkasti: Kengän numerolapun senttikoko, joka tunnetaan myös niin sanottuna japanikokona, on nimenomaan kengän sisämitta. Eli oma jalanmitta + 1 cm tulisi löytyä kokolapusta.

Tämän allekirjoittaa myös yli 135 000 kilometriä ja kymmeniä juoksukenkiä kuluttanut aktiiviurheilija Teppo Syrjälä. Vertailuun kannattaa käyttää kilometrejä.

– Itse en ole koskaan ostanut yli sadan euron juoksukenkiä. Jalan tuntemuksen pitää liikuttaa kuluttajaa enemmän kuin hinnan.

Kengät voi hankkia myös verkosta, jos ne tuntee hyvin etukäteen.

– Verkkokaupan kautta tilaaminen on kätevää, kunhan on tarkkana. Jos käy kaupassa sovittamassa paria, niin kannattaa tarkistaa, että verkkokaupassa tarjolla on täysin sama kenkä eikä esimerkiksi edellisen kauden malli, Syrjälä vinkkaa.

Fysioterapeuttina toimiva Syrjälä muistuttaa, että kävely- ja juoksuaskeleet ovat tyystin erilaiset, joten on syytä selvittää itselleen juoksulenkkarien todellinen käyttötarkoitus ja alusta, jolla niitä käyttää.

– Juoksukengässä on joskus kävelyä ajatellen liikaa vaimennusta, mutta reippaaseen kävelyyn tai kevyeen hölkkään ne ovat vallan sopiva valinta. Juoksukengillä voi siis hyvällä omalla tunnolla kävelläkin. Kävelykenkä puolestaan ei ole juoksukenkä.

Moni testaa kengän kiertojäykkyyttä taivuttamalla kenkää keskeltä. Kiertojäykkyys muokkaa kengän ohjaavuutta. Kevytkengissä kiertojäykkyyttä ei ole juurikaan. Teppo Syrjälä muistuttaa, että kengän tulisi taipua sieltä mistä jalankin. Kuvassa Carita Kaukinen mittaa Teppo Syrjälän jalan koon.

Osa hakee jalkavaivoihin apua tuetuista pohjallisista. Syrjälä toteaa niistä olevan eniten apua seisomatyössä ja kevyessä kävelyssä, mutta juoksukengän kanssa tuettu pohjallinen ei ole paras mahdollinen yhdistelmä.

– Jalalla on oma iskunvaimennustehtävänsä ja se on syytä säilyttää. Tuettu pohjallinen estää tätä luonnollista vaimennustehtävää. Jalkaholvi on joustopinta, ei tukipinta.

Syrjälä muistuttaa, että juostessa jalalle kohdistuu satojen kilojen paino. Lähes kaikki ottavat iskun vastaan jalan ulkosyrjällä. Olennaista on se, mitä iskun jälkeen jalassa tapahtuu.

– Miten suuri on jalan oma iskunvaimennus eli pronaatioliike, ja miten nopeasti se tapahtuu, Syrjälä neuvoo seuraamaan.

Erityisesti jalkaongelmien kanssa painivien kannattaa pysähtyä tossuvalinnan äärelle. Jos jäykkään jalkaan valitsee liian tukevan kengän, ei jalan oma iskunvaimennus toimi.

– Jalkaterä on meidän kivijalkamme, ja kun sinne tulee ongelmia, heijastuvat ne vääjäämättömästi nilkkaan, polveen ja lonkkaan. Pahimmassa tapauksessa väärän kengän valinnalla voi tulla jopa rasitusmurtumia, Syrjälä toteaa.