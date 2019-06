Teemu Suninen toisena Sardinian MM-rallissa – ”Palaset ovat nyt kohdillaan”

Fordin Teemu Suninen on toisena Sardinian MM-rallissa perjantain ajopäivän jälkeen. Hyundain Dani Sordo johtaa kilpailua 10,8 sekunnin erolla ennen suomalaiskuskia.

– Ajoin ihan hyvän päivän. Aamun spinnaus jäi kuitenkin harmittamaan, koska ilman sitä olisimme kärjessä. Huomenna on luvassa vähän erilaisia pätkiä. Renkaat voivat olla kovilla, Suninen summasi.

Sunisen takana vaanii Toyotan Ott Tänak vain neljän kymmenyksen päässä. Kuudentena oleva Toyotan Kris Meeke on jäänyt kärjestä vajaat puoli minuuttia, joten kamppailu on varmasti huimaa kahtena viimeisenä ajopäivänä. Neljäntenä rallissa on Hyundain Andreas Mikkelsen ennen Sunisen tallikaveria Elfyn Evansia.

Kauden ensimmäisessä kolmessa kisassa Suninen keskeytti, mutta sen jälkeen suoritukset ovat olleet nousujohteisia.

– Palaset ovat nyt kohdillaan, ainakin toistaiseksi. Pitää kuitenkin muistaa, että tämä oli vasta ensimmäinen päivä. Luotto autoon on ollut hyvä, Suninen totesi.

– Tänä vuonna olen ajanut sillä ajatuksella, että jos luottoa ei ole, niin sitten ajetaan ne pisteet, mitä on otettavissa. Jos fiilis on tapissa, niin silloin mennään, mitä osataan.

Lapilla rengasrikko ja turborikko

Citroenin Esapekka Lappi kärsi perjantaiaamuna rengasrikon ja iltapäivän avauspätkällä mekaanikkojen virheen takia C3 WRC:n turbo ei toiminut. Kahdeksantena rallissa ajava Lappi ei kuitenkaan lähtenyt syyttelemään talliaan.

– Itse olen mokannut aika monta kertaa enemmän. Ihmisiä ne mekaanikotkin vain ovat. Ei se tietenkään kovin kivaa ollut ajaa, kun ei ollut vääntöä. Siellä oli yksi sensori jäänyt kiinnittämättä, mutta saatiin se kuntoon siirtymällä, Lappi sanoi.

– Aika pettynyt olen, enemmän kuitenkin siihen omaan rengasrikkoon. Huomenna lähtöpaikka on aika huono, joten voi olla vaikea ajaa ketään kiinni. Se on kuitenkin pisin päivä, ja tapahtumia varmasti riittää, Lappi jatkoi.

Testimielessä Sardiniassa Toytan WRC-autoa ajava Juho Hänninen on yhdeksäntenä. Skodan Kalle Rovanperä johtaa WRC2 Pro -luokkaa ja on yleiskilpailussa kymmenentenä.