Teemu Pukki tulee paikan päälle torstain Urheilugaalaan – hyökkääjätähti on suosikki voittamaan Vuoden urheilija -palkinnon

Norwichin ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukki tulee torstaina Helsingissä järjestettävään Urheilugaalaan. Asian vahvistivat Norwichin kaupallisen puolen pomot Sam Jeffery ja Ben Tunnell Helsingissä tiistaina järjestetyssä seuran tiedotustilaisuudessa.

Pukin visiitistä tulee hyvin lyhyt, sillä Norwich pelaa jo lauantaina Englannin Valioliigassa kotipelin Bournemouthia vastaan. Takareisivammastaan toipuneen Pukin pitäisi olla pelikunnossa.

Pukki on suosikki voittamaan Vuoden urheilija -palkinnon. Hän on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa yhdeksän maalia. Pukki oli isossa roolissa, kun Suomi eteni historiallisesti EM-karsinnoista tulevan kesän lopputurnaukseen.

Norwichille Pukin toipuminen pelikuntoon on tärkeää, sillä joukkue on Valioliigassa jumbona. Bournemouth on viimeistä edeltävänä.