Teemu Pukki luottaa Huuhkajien tekevän historiaa perjantain Liechtenstein-ottelussa: "Emme voi lähteä peliin ylimielisinä, vaan pitää olla nöyrä"

Suomi voi perjantaina EM-karsinnoissa Liechtensteinia vastaan varmistaa arvokisapaikkansa

Suomen miesten maajoukkueen tähtihyökkääjällä Teemu Pukilla on asiaa jalkapalloromantikoille. Heitä on Suomessa ennätysmäärä, kun pian 12 ja puoli vuotta sitten Huuhkajiksi kastettu miehistö voi tehdä EM-karsintaottelussa Liechtensteinia vastaan kotimaista lajihistoriaa.

Jos Suomi voittaa perjantaina Helsingin Töölössä J-lohkon karsintapelissä Liechtensteinin, jossittelu voidaan lopettaa. Voitolla Suomi pelaa ensi vuoden EM-lopputurnauksessa, kävi lohkon muissa otteluissa miten hyvänsä.

Arvokisapaikka olisi miesten ensimmäinen kautta aikojen.

– Joukkueemme mentaalinen ja taitotaso on sen verran korkea, että voin luvata ottelusta voiton, Pukki laukoi maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Helsingissä – sen jälkeen, kun häneltä oli lupausta jo hyvä tovi tivattu.

Pukki on EM-karsintojen parhaita maalintekijöitä seitsemällä osumallaan, mihin on yltänyt muun muassa Portugalin lajisuuruus Cristiano Ronaldo. Suomalaishyökkääjän tähtistatuksesta kertoo se, että hän oli maajoukkueen maanantai-infon ainoa haastateltava.

– Nämä ovat vähän vaikeita tilaisuuksia minulle... Ei auta nostaa itseään muiden yläpuolelle, kotkalaislähtöinen Pukki sanaili vaatimattomasti.

Liechtenstein kyttää vastaiskuja

Suomi kaatoi Liechtensteinin viime kesäkuussa Vaduzissa vieraspelissä 2–0. Pukki teki Rheinpark Stadionilla avausmaalin.

Vaikka Liechtenstein kelpaa usein tyyppiesimerkiksi jalkapallokääpiöstä, ei Suomen kannata väheksyä vastustajaansa. Syyskuussa Liechtenstein niisti EM-karsinnoissa Kreikalta 1–1-tasapelillä vieraspisteen.

– Liechtensteinilla oli kesäkuussa meitä vastaan muutama vaarallinen vastahyökkäys. Se on heidän aseensa. Emme voi lähteä peliin ylimielisinä, vaan pitää olla nöyrä, Pukki vaati.

Hän korostaa kärsivällisyyden merkitystä kotijoukkueelle. Aikaa maalintekoon on rapiat 90 minuuttia. Se on riittävästi.

– Meidän pitää olla kärsivällisiä, jatkaa työntekoa ja uskoa, että se (maali) tulee.

Ruuti kuivaa maajoukkueessa

Pukin ruuti on ollut kuivaa maajoukkueessa. Viimeksi hän teki lokakuun puolivälissä Turussa Suomen maaleista kaksi Armeniasta 3–0-voittoon päättyneessä EM-karsintaottelussa.

Karsintojen maalihana aukesi viime kesäkuussa Tampereella Bosnia-Hertsegovinaa vastaan. Pukki pohjusti 2–0-voiton kahdella osumallaan.

Suomi kohtaa Liechtensteinin perjantaina jalkapallon EM-karsintaottelussa. Jos Suomi voittaa, se etenee ensimmäistä kertaa lajin arvokisoihin.

Maajoukkueen kurssi kääntyi parempaan jo aiemmin.

– Meille alkoi tulla edellisten MM-karsintojen lopussa pisteitä ja voittoja. Omalla kohdalla käänne tapahtui viimeistään viime vuonna Kansojen liigassa, joka meni meiltä hyvin.

– Tietysti tulokset ruokkivat sitä, että jatkossakin tulee hyviä tuloksia, Pukki lisäsi.

Tekonurmi sopii Pukille

Jos Pukilla olisi käytössä aikakone, hän peukaloisi sen ensi perjantain kohdalle. Vaikeinta valmistautumisessa on Liechtenstein-ottelun odottaminen.

– Totta kai on tosi hyvä päästä pelaamaan tällainen peli. Edellisistä maaotteluista on hyvät fiilikset. Tuolla (Englannin Valioliigan Norwichissa) on tullut välipäivinä mieleen, että Suomella on iso matsi edessä.

Ottelu pelataan talvisena ajankohtana poikkeuksellisesti tekonurmella.

– Se on varmaan tähän vuodenaikaan paras alusta. Siitä on hyötyä meille. Pallo liikkuu nopeasti.

Pukki lähetti terveiset Suomen maajoukkueen uskollisille kannattajille.

– Tämä on sellainen peli, mikä meidän pitää voittaa, ja meillä on siihen aseet. Olemme lähellä unelmaa.