Tappioputkessa kärvistelevä AC Oulu hakee rentouttaa otteisiinsa

Viisi peräkkäistä tappiota on pudottanut AC Oulun jalkapallon Ykkösen sarjataulukossa jo kahdeksanneksi. Ero putoajan paikalla olevaan MYPA:an on kaventunut viiteen pisteeseen.

– Taistelemme kuudennesta sijasta, mistään muusta emme puhu. Rentouden löytäminen on kaiken a ja o, sillä jos on rentoutta, on myös itseluottamusta. Kausi on pitkä ja syksy on henkisesti haastavaa aikaa, AC Oulun päävalmentaja Rauno Ojanen kommentoi.

Oululaisjoukkue kohtaa lauantaina Raatin kotistadionillaan TPS:n, joka on matkalla liigakarsintoihin. Kauden molemmat kohtaamiset ovat olleet tasaisia, mutta TPS on napannut kaksi kertaa 1–0-voiton. AC Oulun pelaajistosta toppari Venicio Ferreira ja laitapuolustaja Fugo Segawa ovat pelikiellossa, joten rinkiä täydennetään juniori-ikäisillä Miika Koskelalla ja Lasse Ikosella, jotka tekivät toissa viikolla debyyttinsä Ykkösessä.

Ottelu alkaa lauantaina Raatissa kello 15.