Tänak vahvasti kiinni mestaruudessa – ranskalaiskuljettajien 15 vuoden valtakausi rallin MM-sarjassa päättymässä

Toyotan virolaistähti Ott Tänak jatkoi dominointiaan rallin MM-sarjassa myös Saksan osakilpailussa. Tänak ajoi kauden viidennen voittonsa ja karkasi tuntuvaan johtoon mestaruustaistelussa.

Saksassa tallimääräyksen turvin neljänneksi noussut Thierry Neuville on jäänyt Tänakista jo 33 pistettä. Citroenin Sebastien Ogier on puolestaan virolaista perässä 40 pistettä.

Vaikka voitto maistui Tänakille, niin kisan päättäneeltä Power Stage -erikoiskokeelta Toyota-kuski ei saanut pisteitä. Tämä jäi kaivelemaan.

– Meillä tuli joku tekninen ongelma jarruissa. Edessä oli vain yksi jarru toiminnassa. Siksi emme voineet hyökätä Powerilla. Se oli pieni miinus tässä viikonlopussa, Tänak summasi.

– Toisaalta nyt saimme sen kolmoisvoiton, mikä on ollut monta kertaa lähellä. Siinä mielessä tunteet ovat vähän ristiriitaiset.

Tommi Mäkisen johtama talli on rakentanut Yaris WRC:n huippunopeaksi, ja nyt myös luotettavuus on löytynyt. Kun ajamatta on neljä osakilpailua, on Tänakin johtomarginaali varsin iso. Lähellä on, että ranskalaiskuskien 15 vuotta kestänyt valtakausi päättyy.

– Tällainen tulos on todella tärkeä sekä minulle että tallille. Tämä tuo varmasti kaikille meille lisää motivaatiota loppukautta varten, Tänak totesi.

– Olemme tehneet kovasti töitä koko vuoden ajan, ja se palkitaan nyt. Olemme onnistuneet nostamaan tasoamme viime vuodesta. Olen myös itse ajanut tasaisemmin kuin viime vuonna.

Valmistajien MM-sarjassa Toyota kuroi Saksan jättipotin myötä Hyundain etumatkan kahdeksaan pisteeseen.