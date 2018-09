Tänak ja Latvala kiinni kaksoisvoitossa Turkin MM-rallissa

Turkin MM-ralli tarjosi rutkasti draamaa lauantaina, kun iso nippu sarjan kärkinimiä joutui keskeyttämään rankoissa olosuhteissa. Toyotan kärkikuskit välttivät pahimmat karikot, ja virolainen Ott Tänak sekä Jari-Matti Latvala miehittävät kahta ensimmäistä sijaa.

Tänak oli pahimmillaan rallissa yhdeksäntenä, mutta nousi kärkeen lauantain kuuden erikoiskokeen aikana. Virolaiselle kolmas perättäinen voitto tulisi makeaan paikkaan, sillä MM-sarjan johtaja Thierry Neuville sekä Fordin Sebastien Ogier keskeyttivät.

– Ei tällä kisalla ole mitään tekemistä vauhdin ja suorituskyvyn kanssa. Tärkeintä on päästä pätkät läpi ja välttää isoimmat ongelmat, Tänak summasi.

– En ole vielä miettinyt mestaruusasioita. Olen enemmän huolissani, että pääsen joka pätkän maaliin. Se on nyt ykköstavoite.

Latvala on vain 13,1 sekuntia Tänakia perässä. Voitosta suomalainen ei kuitenkaan voi ajaa, koska Tänakin ja työnantajan intressit menevät edelle.

– Totta kai haluaisin ajaa voitosta. Minulla on hyvä fiilis autoon ja sunnuntain pätkät sopivat minulle erinomaisesti. En kuitenkaan usko, että se on mahdollista. Täytyy nyt mennä tiimi edellä tällä kertaa, Latvala totesi.

Toyotan kolmannen kuljettajan Esapekka Lapin kilpailu päättyi keskeytykseen ulosajon myötä.

Tiimin pussiin

Edellisen kerran Latvala on juhlinut voittoa viime vuoden helmikuussa Ruotsissa.

– Siitä on pitkä aika, kun olen viimeksi voittanut. Tietenkin haluan sitä, mutta välillä on pelattava tiimin pussiin. Se on kuitenkin jo positiivista, että me pystytään taistelemaan voitosta, Latvala muistutti.

Uuden-Seelannin Hayden Paddon ajaa Hyundaillaan kolmantena. Fordin Teemu Suninen on neljäntenä vajaan kolmen ja puolen minuutin päässä kärjestä. Jokelalainen hämmästeli Turkin rallin kuumuutta.

– On aika erikoinen fiilis ajaa rallia, kun kaikki pedaalit polttavat jalkapohjia. Osattiin odottaa rajua kisaa, mutta on tämä ollut aikamoista. Ajaminen on kuitenkin sujunut ihan hyvin.

Sunnuntaina Turkissa ajetaan vielä neljä erikoiskoetta.