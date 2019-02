Tänään keskiviikkona on Iivo Niskasen suuri päivä – "Norjalaiset ovat huonompia ennustamaan säätäkin kuin suomalaiset"

Keskiviikko 27. helmikuuta on päivä, joka on ollut alleviivattuna Iivo Niskasen kalenterissa viime keväästä lähtien. Vaikka olympiavoittaja panostaa muillekin matkoille, kauden pääkilpailu on aina erityinen.

Niskasella on puolustettavanaan 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdön maailmanmestaruus. Kauden aiemmat koitokset ja Seefeldin yhdistelmäkilpailun ensimmäinen puolikas ovat saaneet vastustajat käymään psykologista taistelua suomalaista vastaan jo ennen keskiviikkoa.