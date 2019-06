Tampereen taika jää taakse – Huuhkajat pelaa vuoden viimeiset EM-kotikarsintapelinsä Turussa ja Helsingissä

Tampereen joskus kolhoksikin luonnehditusta Ratinan urheilustadionista on tullut Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelle kultainen kotikenttä. Maajoukkueen Tampereen kotipelivoittojen putkesta huolimatta Suomi pelaa vuoden kaksi viimeistä EM-kotikarsintaotteluaan toisaalla.

Suomi on Helsingin olympiastadionin remontin takia pelannut jalkapallomaaotteluja lähinnä Tampereen Ratinassa. Maajoukkue on voittanut Ratinassa viisi viime otteluaan.

Suomi isännöi J-karsintalohkon kotipelejä Armeniaa ja Liechtensteinia vastaan 15. lokakuuta ja 15. marraskuuta suunnitelmien mukaisesti Turussa ja Helsingissä. Voittoputki sai Suomen eli Huuhkajien kannattajista monen uumoilemaan, voisiko loppuvuoden kaksi viimeistä karsintaottelua siirtää pelattavaksi Tampereelle.

– Ne ottelut pelataan suunnitelmien mukaisesti Turussa ja Helsingissä. Viime maanantai oli Euroopan jalkapalloliitto Uefan sääntöjen mukaan takaraja pelipaikkakuntien siirrolle, Suomen palloliiton myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Varis kertoo.

– Meillä on yhtä lailla hyviä kokemuksia Turusta, jossa Suomi voitti viime syyskuussa Nations Leaguessa (Kansojen liiga) Viron, Varis perustelee.

Tampereen Ratina vetää loppuunmyytynä reilut 16 000 katsojaa. Turun Kupittaan yleisökapasiteetti on noin 8 000 katsojaa.

Orastavaa EM-kisakuumetta

Helsingin Töölön keinonurminen jalkapallostadion on marraskuun puolivälissä pelipaikkana Liechtenstein-kotiottelulle käytännössä ainoa vaihtoehto.

– Siinä vaiheessa vuotta ottelua ei missään nimessä haluta pelata luonnonnurmella, koska sääolot voivat olla Suomessa mitä tahansa, Varis huomauttaa.

Suomi pelaa EM-karsintojen seuraavat kaksi kotiotteluaan Tampereella 5. ja 8. syyskuuta Kreikkaa ja Italiaa vastaan.

Huuhkaja-huuma on nostattanut Suomen maajoukkueen kannattajien keskuudessa EM-kisakuumetta, vaikka ensi vuoden lopputurnaukseen on vielä matkaa.

– On turha mennä asioiden edelle. Toki on tiedossa, että jos ja kun EM-kisoihin päästään, lippuja tullaan Suomessa kysymään valtaisasti. Meillä on siihen selkeät askelmerkit, Varis kertoo.

Suomi on J-karsintalohkossa toisena Italian jälkeen. Lohkon kaksi parasta joukkuetta selviytyvät vuoden 2020 EM-lopputurnaukseen.