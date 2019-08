Taika Koilahti hyppäsi Suomen mestariksi komealla sarjalla: "Olen panostanut ja elänyt urheilijan elämää"

– En vaihda ajattelua, ettei lähde mopo keulimaan, Taika Koilahti sanoo.

Höpö höpö. Niin olisi sanottu hänelle, joka olisi ennen kautta väittänyt, että Kalevan kisojen naisten pituus voitetaan koleassa säässä tuloksella 669.

Niin se nyt kuitenkin on, että Taika Koilahti on kehittynyt 629:stä jo 40 senttiä paremmaksi pituushyppääjäksi. Suomen mestarin sarja oli komea, sillä hänen kolme parasta hyppyä kantoivat 669, 660 ja 657.

– Vähän juoksu jarrutti kahdella ensimmäisellä kierroksella, mutta ei se minua yleensä haittaa. Minulla oli sellainen tunne, etteivät nuo mitään ihan nappihyppyjä olleet. Toivon mukaan menisi vielä pidemmälle jossain, Koilahti totesi.

Dohan MM-raja 672 on enää kolmen sentin päässä. On kuitenkin todennäköistä, että Koilahti on kisoissa mukana joka tapauksessa. Hän nousi Lappeenrannan leiskautuksellaan rankingissa sijalle 24, kun kisoihin otetaan mukaan 32 urheilijaa.

– Olen sitä (rankingia) katsonut, mutta en sillä tavalla seurannut, koska kisoihin pääsee jos pääsee.

Taika Koilahti hyppäsi uudella ennätyksellään Suomen mestariksi Kalevan kisoissa.

Koilahti ei edelleenkään halua ottaa paineita.

– Kun lähdin kauteen, minulla ei todellakaan ollut mielessä MM-kisaraja. Kun en ajatellut sitä ennen kautta, en vaihda ajattelua, ettei lähde mopo keulimaan.

Sen verran turkulainen paljasti, että hän hyppää Puolan Superliigan jälkeen Espanjassa.

– Sitten en ole suunnitellut enempää. Toivon, että raja menisi rikki Puolassa (Superliigassa) tai Espanjassa.

20-vuotias Koilahti on iskenyt harjoittelussaan kaiken peliin. Hän on keskittynyt täydellisesti urheiluun.

Hän puhuu kokeilusta, joka on tuottanut tulosta. Todellakin: Koilahti on jo Suomen kaikkien aikojen kolmonen Ringa Ropon ja Johanna Halkoahon jälkeen.

– Olen viimeisen vuoden ajan tähdännyt ja keskittynyt siihen, että kehittyisin. Olen panostanut ja elänyt urheilijan elämää. Kyllä tämä on enemmän kuin tervetullutta.

Koilahti joutui pettymään nuorten EM-kisoissa, kun hän jäi finaalissa ilman tulosta. Perjantaina hyppääjä mainitsi olleensa kuumeessa Gävlen kisoissa, mutta korosti, ettei hän halua selittää sillä mitään.