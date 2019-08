Susijengin Maxhuni siirtyy Espanjaan – aloittaa kolmostason joukkueessa

Suomen miesten koripallomaajoukkueen takamies Edon Maxhuni, 21, siirtyy palloilemaan Espanjan kovatasoisille kentille, kertoi Koripalloliitto sunnuntaina. Maxhunin sopimus Espanjan pääsarjan CB Gran Canarian kanssa on mallia 1+1 vuotta. Ura alkaa kolmostasolla pelaavan farmijoukkueen riveissä.

Maxhuni kertoo, että ovi pääsarjan eli ACB-liigan joukkueeseen on raollaan.

– Jos näytöt on riittävän hyvät, mahdollisuus on siirtyä kokonaan ACB-joukkueen vahvuuteen, Maxhuni sanoo.

– Farmijoukkueessa tiedossa on iso rooli ja paljon vastuuta. Odotus on ekoista treeneistä alkaen lähteä kamppailemaan paikasta ACB-liigassa ja saada jalkaa edustusjoukkueen oven väliin. Kun on eka ammattilaiskausi edessä, tietenkin tahtoo antaa kaikkensa.

Suomessa aikuisten tasolla HBA-Märskyä 1. divisioonassa edustanut Maxhuni pelasi kaksi viime kautta Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:n Long Beach Statessa. Juniorimaajoukkueet tehokkaasti läpi kolunnut takamies nousi tänä kesänä haastajamaajoukkueeseen, ja edustus-Susijengissä saldona on ennen sunnuntain Venäjä-peliä kolme ottelua ja 10 pistettä.