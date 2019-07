Susijengiä ei lykästänyt EM-karsintojen arvonnassa – "Kovin mahdollinen lohko"

Suomen miesten koripallomaajoukkueelle arvottiin maanantaina Münchenissä tasokas EM-karsintalohko vuoden 2021 kisoihin. Susijengin kanssa EM-kisapaikkaa jahtaavat mahtimaa Serbia, Georgia sekä yksi maa kolmikosta Sveitsi, Portugali ja Islanti.

Kummallisuutensa karsintaan tuo se, että yhtä EM-kisojen neljästä alkulohkosta isännöivä Georgia on automaattisesti mukana lopputurnauksessa. Näin karsintalohkosta EM-kisoihin selviävät ilman paineita peleihin lähtevän Georgian lisäksi kaksi parhaiten sijoittunutta maata.

– Voisi hyvällä syyllä sanoa, että kovin mahdollinen lohko. Tässä jo MM-karsinnoista tutulla järjestelmällä, lohkoarvonnoilla ja päivän kunnolla on alati suurempi merkitys, Suomen päävalmentaja Henrik Dettmann kiteytti tiedotteessa.

EM- ja MM-kisojen hallitseva hopeamitalisti Serbia on karsintalohkon ennakkosuosikki, vaikka maa ei saa käyttöönsä seurajoukkuekauden aikana pelattaviin karsintoihin NBA-tähtiään.

Karsintakokoonpanoihin muuttuvan tekijänsä tuo myös taannoisia MM-karsintoja varjostanut kansainvälisen koripalloliitto Fiban ja Euroliigan välinen kiista pelaajien edustusoikeuksista.

– Serbia saa suurena koripallomaana sen edun, että he eivät ole niin riippuvaisia päivän kunnosta kuin muut maat. Toisaalta suuruutensa vuoksi he menettävät karsinnoista myös pelaajistonsa terävimmän kärjen, jolla on myös vaikutusta, Dettmann pohti.

Haussa viides peräkkäinen EM-paikka

Karsintalohkon viimeisestä paikasta taistelevista maista Islanti oli mukana vuoden 2017 EM-kisoissa. Lisäksi Islanti kävi hakemassa Susijengistä MM-karsintavoiton viime vuoden helmikuussa. Elokuun EM-esikarsinnassa Islanti saa kuitenkin kelpo vastuksen Sveitsistä ja Portugalista.

EM-karsinnat käynnistyvät ensi vuoden helmikuussa. Elokuussa 2021 käytävän EM-lopputurnauksen alkulohkopaikkakunnat ovat Köln, Milano, Praha ja Tbilisi. Jatko-ottelut pelataan Berliinissä.

Susijengi on pelannut neljissä edellisissä EM-kisoissa.