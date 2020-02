Suomi uteliain odotuksin MM-Anterselvaan – Kaisa Mäkäräisen tärinät taltutettu?

Suomalaisampumahiihtäjien kausi on ollut vaiheikasta vuoristorataa, ja nyt toiveissa on jälleen sitä parempaa puolta porukan lähtiessä kauden päätapahtumaan Italian pohjoisessa nurkassa. Antholz-Anterselvan MM-kisojen 11-päiväiseen koitokseen hypätään kysymysmerkkien kera, mutta päävalmentaja Jonne Kähkösen optimismi ei murru.

– Valmisteluleirimme oli hyvä pätkä. Pienien yksityiskohtien sparraamista, varmistusta että kaikki toimii. Hyvissä keleissä, auringossa ja sopivassa tuulessa. No okei, alussa oli vesisadetta ja sähkötkin meni, mutta sen jälkeen kaikki hyvin, Kähkönen myhäilee leiristä Martellissa.

– Ja koko ajan olen nähnyt, että olemme lähempänä hyviä onnistumisia. Odotan MM-Anterselvaa uteliaana, koko joukkueen osalta.

MM-kisojen kenraaliviikonloppuna, tammikuun lopun Pokljukan maailmancupissa uteliaisuutta herätti ykkösnimen eli Kaisa Mäkäräisen ammuntoja sotkenut jalkojen tärinä pystyammunnassa. Vastauksia hankalaan ongelmaan haettiin Martellissa, ja Kähkönen toivoo ratkaisun löytyneen.

– Fyysisellä vireystilalla on ollut iso osa tuossa. Tekninen suorittaminen (ammunnassa) on vaikeaa, jos fyysinen vire ei ole normaali. Leirin aikana Kaisan fyysiset harjoitteet onnistuivat hyvin. Totta kai pitää olla realisti: ongelma voi tulla (takaisin), mutta meillä on keinoja sen taklaamiseen, Kähkönen uskoo.

– Hyvä hengitysrytmi ja valmistautuminen (ammuntaan tullessa), päävalmentaja vinkkaa vielä.

Mäkäräisen ohella suomalaistoivot Anterselvassa ovat Mari Eder ja Tero Seppälä, joilla heilläkin on riittänyt vaihtelua kauden mittaan. Ederillä oli Kähkösen mukaan leirillä jälleen "ajoittain kauden aikana näkynyttä hyvää nostetta", ja tammikuussa tuloksellisesti hyytymään päin olleella Seppälällä uskoa palautti hyvä sprinttikisa kakkostasolla eli IBU-cupissa leirin aikana.

Tiivis MM-rupeama alkaa torstaina sekaviestillä ja jatkuu naisten osalta heti perjantaina sprintillä. Siitäkin huolimatta Suomi lähtee MM-avaukseen parhaillaan eli Mäkäräisellä, Ederillä, Seppälällä ja Olli Hiidensalolla.

– Aina kun kaikki ovat terveitä, niin ykkösnyrkillä lähdetään sekaviestiin, Kähkönen painotti.