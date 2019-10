Suomi murskasi Albanian – OLS-kasvatti Korpelan nollapeli mureni toisella jaksolla

Suomen ja Evertonin maalivahti Tinja-Riikka Korpela ei vetänyt hernettä nenään, vaikka hänen nollapelinsä EM-karsinnoissa Vaasan Hietalahden stadionilla menikin toisen pohjoisen pelaajan, Natalia Kuikan omaan maaliin.

Joka tapauksessa jo vieraissa 3–0-voiton Albaniasta ottanut Suomi oli suvereeni, ja Korpelakin nollapeli meni vasta, kun taululla komeilivat 6–0-lukemat.

Ottelu päättyi lopulta 8–1 (5–0).

– Harmittava kimmoke tuli meidän pelaajastamme, taisi olla Natalia, mutta ei mitään väliä. Tärkeintä olivat kolme pistettä, OLS-kasvatti Korpela sanoi.

– Vähän kylmä meinasi tulla, mutta peliin tulo oli meiltä erittäin hyvä. Erinomainen valmistautuminen kantoi hedelmää. Näistä kahdesta ensimmäisestä pelistä pitikin ottaa kuusi pistettä, jatkoi Korpela.

Myös Englannissa Korpelalla on kulkenut, vaikka hän siirtyikin Evertoniin vasta kesällä norjalaisesta Oslon Vålerengasta.

– Olen pelannut kaikki kolme sarjapeliä. Cupin matsissa Birminghamia vastaan en pelannut. Hyvin on lähtenyt Evertonissa käyntiin, ja olen viihtynyt.

– Saimme hyvän startin kauteen, kun voitimme kaksi ensimmäistä sarjapeliämme. Koko viime kaudella Everton sai vain kolme voittoa, joten nyt on siellä aikamoinen hype päällä. Tappiopelimme Manchester Cityäkin vastaan oli hyvä esitys.

Maaottelutauon jälkeen Everton kohtaa jo heti sunnuntaina Readingin.

– Englannin liiga vaikuttaa erittäin tasaiselta. Oletin esimerkiksi, että Manchester City olisi ollut kovempi, mutta olisimme ihan hyvin voineet raapia siitä pelistä ainakin tasapelin.

Ennen Vålerengaa Korpela oli Bayern Münchenissä pari kautta, joten hän osaa verrata tarkasti saksalaista huippuseuraa Englannin vastaaviin.

– Evertonissa on huippuolosuhteet, käytännössä ihan samat kuin Evertonin miesten joukkueella. Harjoittelukeskuksemmekin on sama. Englannissa isot seurat ovat ottaneet naisten joukkueet nyt todella kunnolla hoitaakseen.

Evertonin naisten joukkueen taustajoukkoihin kuuluu 12 ihmistä, muun muassa videoanalyytikko ja fysiikkavalmentaja.

– Everton on ensimmäisen seurani, jossa on myös päätoiminen maalivahtivalmentaja. Hän on britti Neil Moore, joka on mahtavan tarkka ja vaativa.

Evertonin naisten joukkue ei kuitenkaan pelaa seuran legendaarisella Goodison Parkilla, vaan Southport-stadionilla.

– Stadion on ihan sopiva, mutta kaukana keskustasta. Muutammekin lähiaikoina pelaamaan lähemmäksi Liverpoolin keskustaa, ihan Goodison Parkin viereen. Fanit löytävät varmaan helpommin sinne.

Myös yksityiselämän puolesta Korpela on viihtynyt Liverpoolissa.

– Beatlesin patsaalla olen jo käynyt, mutta en vielä museossa tai Strawberry Fieldillä. Sen verran legendaarinen yhtye Beatles kuitenkin on, että vielä täytyy kaikki paikat käydä läpi.

Korpelan mukaan Englanti meneekin hänen peliurallaan kokonaispakettina ykköseksi.

– Olemme täysammattilaisjoukkue, ja harjoituskeskuksessamme saamme aamupalat ja lounaat. Kaikki on viimeisen päälle.

Autoa Korpela ei ole Liverpoolissa hankkinut vasemmanpuoleisen liikenteen takia, vaan hän kulkee polkupyörällä.

– En uskalla ajaa väärällä puolella. Olisin saanut seuralta auton.

Ouluun Korpela ehtii seuraavan kerran vasta joulu. Hänellä on Evertonin kanssa vuoden sopimus.