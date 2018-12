Suomi remusi Norjan kumoon 9–1 salibandyn miesten MM-kisojen alkulohkon päätöspelissään Prahassa. Suomi sijoittui lohkossaan toiseksi ja pääsee näin suoraan kisojen puolivälieriin.



Suomi voitti alkulohkossaan selkeästi Norjan lisäksi Tanskan, mutta hävisi yhdellä maalilla Ruotsille.



– Paransimme edelliseen peliin nähden. Ei ollut tarkoitus iskeä miljoonaa maalia, kun olimme johdossa. Pelasimme aktiivisesti emmekä kuluttaneet liikaa energiaa silloin kun siihen ei ollut tarvetta, Suomen päävalmentaja Petteri Nykky summasi Ylen haastattelussa.



Suomen puolivälierä on ohjelmassa perjantaina. Vastustaja siihen peliin seuloutuu huomisesta neljännesvälierästä. Suomen puolivälierävastus on joku kolmikosta Tshekki, Latvia, Kanada.



– Kunhan pelaamme parastamme, yhtään parempaan ei tarvitse yltää. Yritämme valmennusjohdon kanssa valmistaa ryhmän siihen. Vaikuttaa siltä, että tähän meillä on mahdollisuus, Nykky sanaili turnauksen jatkosta.



Suomelta osuivat Norjaa vastaan kaksi maalia mieheen iskeneet Sami Johansson, Jussi Piha ja Joonas Pylsy. Kertaalleen hiihtomaan maaliverkkoa heiluttivat Ville Lastikka, Lauri Kapanen ja Miko Kailiala. Varsinkin kolmikko Pylsy-Piha-Lastikka oli vireessä.



– Kiva oli pelata. Loimme paljon ykkösluokan maalipaikkoja ja olisimme voineet tehdä enemmänkin osumia, Lastikka kiteytti.