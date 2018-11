Suomen tytöt ottivat pisteen, mutta kisat päättyivät – päävalmentaja otti syyt niskoilleen: ”En pystynyt auttamaan riittävästi”

Ei kannata peitellä suomalaisten muita MM-tason maita heikompaa tasoa. Esim. tuollaiset ghanalaiset "tytöt" ovat jo naisia. Vahvoja ja nopeita. Jos siellä olisi alan laajaa harrastusta, Ghanalisten ryhmä olisi naisjoukkueen tasolla. -Muihinkin vastustajiin nähden Suomen joukkue on tosiaan tyttöjoukkue. -No se on sitä, mitä on. Hyvä, että lajia ylipäätään harrastetaan. Onhan siitä iloa monelle.