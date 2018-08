Suomen pikaviestimiehet pinkovat sunnuntaina, Eetu Rantala aloittaa – "Purola on luonnollinen ankkuri"

Suomalaiset pikaviestimiehet antavat sunnuntaina kapulalle kyytiä järjestyksessä Eetu Rantala, Otto Ahlfors, Oskari Lehtonen, Samuel Purola. Viestiä virittänyt valmentaja Petteri Jouste joutui harkitsemaan käytännössä vain kahta osuutta.

Ahlfors sai pitää vakipaikkansa takasuoralla, ja nuori Purola seuloutui joukkueen ankkuriksi.

– Eetu on hyvä lähtijä, osaa kaarreosuuden ja on hyvässä kunnossa. Parhaimmillaan hän on Euroopan parhaita tällä osuudella, Jouste selvitti järjestystä.

– Otto on juossut pari vuotta viestin takasuoraa. Hän on suoran mies ja jaksaa 120 metriin, Jouste perusteli pisimmän osuuden valintaa.

Lehtonen oli 200 metrin EM-edustajana itsestään selvä valinta toiseen kaarteeseen. Hänen ja Ahlforsin vastuulla on viestin vaikein eli toinen vaihto.

Lehtonen lähtee hitaasti, mutta kiihtyy kovaa.

– Sen takia, sille vaihdolle on aikaa vain pieni hetki. Vaihtoehto on, että vaihto menee päälle, mutta hyvään vaihtoon pyritään, Jouste kertoi.

– Purola on luonnollinen ankkuri, Jouste lisäsi.

Purola lekottelee ankkurina

Viestiä on viritelty talven leireillä, neljässä kesän kilpailussa ja perjantain vaihtoharjoituksessa Berliinissä.

– Treenivaihto meni aamulla putkeen. Nyt vain nauttimaan siitä, miten kovassa seurassa juostaan, Rantala kommentoi ensimmäistä vaihtoa.

– Toinen osuus on tuttu, mieleinen ja sopii minulle parhaiten, Ahlfors arvioi.

Lehtonen aikoo nauttia toisesta kisastartistaan.

– On niin makee päästä vetämään uudestaan. Yleisurheilu on yksilölaji, mutta viestissä on kiva onnistua yhdessä, Lehtonen totesi.

Nuorten MM-kisoissa sairastunut Purola oli iloinen uudesta mahdollisuudesta ja myös viestipaikastaan.

– Ankkurin homma on kaikista helpoin ja mukavin, Purola vakuutti.

– Hieno juttu olla mukana, ja luotan, että taidot ovat edelleen tallella.

