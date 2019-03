Suomen palloilusarjoissa on 944 ammattiurheilijaa, joista yli puolet on jääkiekkoilijoita – Joukossa vain kymmenkunta naispelaajaa

Yli puolet Suomessa pelaavista ammattilaisista on jääkiekkoilijoita. Naisten joukkuelajeista ammattilaisia löytyy vain kori- ja lentopallosta.

Suomen palloilusarjoissa pelasi 944 ammattilaisurheilijaa vuonna 2017. Ammattilaiseksi on tässä tapauksessa määritelty pelaaja, jonka urheilusta saama vuosiansio on ollut vähintään 11 190 euroa ja hänelle on täten pitänyt ottaa lakisääteinen ammattilaisen urheilijaturvavakuutus.