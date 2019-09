Suomen mitalitili ei auennut agilityn MM-kisojen avauspäivänä – maksikoirien joukkuekilpailun viides sija paras suomalaissijoitus

Maksikoirien joukkuekilpailun viides sija paras suomalaissijoitus.

Suomen agilitymaajoukkueen odotukset eivät avauspäivänä täyttyneet Turussa alkaneissa MM-kisoissa. Ensimmäisen kisapäivän joukkuehyppykisasta odotettiin mitalitilin avausta, mutta maksiluokan viides sija jäi Suomen parhaaksi saavutukseksi.

Maksiluokan voiton vei Saksan joukkue runsaan puolen sekunnin erolla Venäjän koirakkoon. Suomen joukkue hävisi Saksalle vajaa kaksi sekuntia.

Suomen joukkueessa kilpailivat Elina Jänesniemi, Janita Leinonen, Jaakko Suoknuuti ja Sari Vähäniitty.

Miniluokassa Suomi jäi ilman tulosta

Miniluokan vauhdikkaassa hyppykisassa Suomi jäi kokonaan ilman tulosta, kun kahden kilpailijan suoritus hylättiin virheiden takia.

– Sijoituin radan alkupuolella väärin, joten koira ei nähnyt keppejä, harmitteli joukkueen ankkuri Pasi Vesenterä.

– Virheet pitää korjata viikonlopun yksilökisassa, jossa tavoitteena on kaksi puhdasta suoritusta, Vesenterä jatkoi.

Mediluokassa Suomen joukkueen sijoitus oli kahdeskymmenes. Kukaan suomalaisista ei pystynyt hyppyradalla virheettömään suoritukseen, ja aikaeroa mestaruuden voittaneeseen Tshekin joukkueeseen tuli yli kuusi sekuntia.

Yhteistyön on oltava saumatonta

Agility on vauhdikas koirien esteratakilpailu, jota Suomessa harrastaa kilpailumielessä lähes 5 000 ihmistä. Agilityssä ihminen ohjaa koiran virheettömästi ja mahdollisimman nopeasti tuomarin suunnitteleman radan läpi.

Koiran on huipputasolla oltava nopea ja elastinen, mutta myös ohjaajalta vaaditaan hyvää fyysistä kuntoa. Onnistumisen perustana on ohjaajan ja koiran saumaton yhteistyö sekä täydellinen yhteisymmärrys.

Kilpailussa on joka kerta erilainen rata, ja tarkoituksena on alittaa ihanneaika sekä tehdä mahdollisimman vähän virheitä. Radalla on yleensä noin kaksikymmentä estettä, joihin ohjaaja saa tutustua muutaman minuutin ilman koiraa. Ratatyyppejä on kaksi: agilityrata ja hyppyrata.

Kolmatta kertaa Suomessa järjestettävissä MM-kisoissa kilpaillaan kolmessa eri säkäluokassa: mini-, medi- ja maksiluokassa. Kilpailuihin osallistuu lähes 500 koiraa 40 maasta. Suomea edustaa 12 koirakkoa, jotka selvisivät maajoukkueeseen kesäkuussa järjestettyjen karsintojen kautta.

Nelipäiväiset MM-kisat jatkuvat Turkuhallissa sunnuntaihin asti. Perjantaina on ohjelmassa agilityradan joukkuekilpailu, ja viikonloppuna kisataan agility- ja hyppyradan yksilökilpailut.