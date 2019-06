Suomen lentopallomiesten voittotili jäi avaamatta, Valko-Venäjä vei ottelun 0–3

Suomi hävisi myös viidennen ottelunsa lentopallon miesten Kultaisessa liigassa. Uuden englantilaisen päävalmentajan Joel Banksin aikakauden voittotili on yhä avaamatta. Suomi hävisi Hämeenlinnassa Valko-Venäjälle 0–3 (22–25, 23–25, 20–25).

Valko-Venäjä on noususuhdanteessa, sillä se on tällä hetkellä Euroopan rankinglistalla sijalla 22. Suomi on selvästi ylempänä, sillä Suomen tämän hetken rankingsijoitus on 11:s.

Suomi aloitti ensimmäisen erän erittäin hyvin. Yleispelaaja Peetu Mäkinen, 23, johti Suomen hyvälle katkumatkalle, sillä Suomi johti jo 11–3.

– Meidän alkumme oli ok, sillä vastustaja jäi jotenkin odottelemaan. Sitten se pääsi niskan päälle ja sai rikottua meidän sideoutin eli oli vahva meidän vastaanottomme jälkitilanteissa. Joka erä oli tiukka, Mäkinen sanoi.

Valko-Venäjä kiri vähitellen eron kiinni, ja lopulta oltiin tasatilanteessa 20–20. Sen jälkeen vierailija vei väkisin avauserän nimiinsä.

"Näitä on pirun mukava pelata"

Valko-Venäjä hallitsi koko ajan toista erää, mutta Suomi ei antanut periksi. Suomi kiristi kertaalleen tasatilanteeseen 16–16, mutta ohitus ei onnistunut. Valko-Venäjä vei varsin selkeästi päätöserän.

– Hieno tunnelma näissä peleissä aina on. Näitä on pirun mukava ja hienoa pelata. Se on totta, vaikka kuulostaakin kliseeltä, Mäkinen sanoi.

Mäkinen keräsi yhdeksän voittopistettä.

– Ihan ok-peli itseltäni, vaikka lopussa tuli pari huonoa valintaa ja oli vähän epäonneakin. Viimeisessä erässä vähän peli lässähti, Mäkinen sanoi.

Hollolan Salpiksen kasvatti, mutta Oulun Ettassa pääsarjaa pelannut Joonas Jokela, 20, nousi näyttävästi esiin. Hän tuli Samuli Kaislasalon paikalle hakkuriksi. Jokela voitti 16 pistettä ja sai tehosaldokseen +11.

Suomi päättää kultaisen liigan Tshekkiä vastaan lauantaina Mikkelissä.

– Kokeneet kaverit ovat vähän levänneet, mutta uskon, että he ovat vielä käytettävissä. Heillä on ylpeys edustaa Suomea. Valmennusjohto on nyt tarjonnut näytönpaikkoja nuoremmille kavereille, mikä on hyvä asia. Mikkelissä lyödään taas palloa soikeaksi. Jokainen porukka on hyvä, joten meidän pitää onnistua, jotta voitamme, Mäkinen painotti.