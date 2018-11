Suomen jalkapallomiehet metsästävät torstaina lohkovoittoa Ateenassa - Monet katseet kääntyvät kokemattomaan Glen Kamaraan

Tunnelma on rento, kun Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen pelaajia käyskentelee ateenalaisen hotellin käytävillä. Keskikenttämies Glen Kamaran kasvoilta loistaa rauhallisuus.

Torstai-iltana koko Suomen miehistön on oltava rauhallinen, kun joukkue kohtaa Kansojen liigassa Kreikan.

Markku Kanervan valmentama Suomi on voittanut kaikki neljä Kansojen liigan otteluaan, ja saattaa varmistaa C-divisioonan lohkonsa ykköstilan Ateenan illassa.

Suomella on kuitenkin loukkaantumishuolia, sillä puolustaja Jukka Raitala sekä keskikenttäpelaajat Tim Sparv ja Rasmus Schüller ovat sivussa.

Sparvin ja Schüllerin puuttuminen kääntänee entistä enemmän odotuksia maajoukkuetasolla melko kokemattomaan Kamaraan, 23.

Kamara pelasi avauksessa lokakuussa Tampereella, kun Suomi juhli 2–0-kotivoittoa Kreikasta. Hän esiintyi erittäin vahvasti keskikentän keskustassa ja viimeisteli Suomen toisen maalin.

– Olemme rauhallisia, yhtenäisiä ja otamme iisisti, Kamara sanoo tyynesti.

Hyvät muistot Arsenalista

Tampereella sierraleonelaisille vanhemmille syntyneen Kamaran ura on edennyt tasaisesti kohti huippua. Hän muutti lapsena Espooseen ja edelleen 12-vuotiaana Lontooseen.

Siellä Kamara eteni suurseura Arsenalin akatemiaan. Arsenalissa hän pääsi miesten edustusjoukkueessa tositoimiin yhdessä liigacupin kamppailussa.

– Arsenalissa asiat hoidettiin viimeisen päälle. Mahtavia pelaajia ja suuri seura. Se oli hieno paikka olla ja kehittyä, Kamara muistelee.

Matka Arsenalin organisaatiosta on jatkunut skotlantilaisen Dundee FC:n riveihin ja maajoukkueen avaukseen. Tunnollisesti töitä tekevä ja vastustajaan hanakasti kiinni iskevä Kamara on kasvanut hyväksi pelaajaksi.

Kreikkaa vastaan Suomi on kovassa paikassa, sillä kotijoukkue luultavasti prässää kovaa alusta saakka ja hakee nopeaa johtomaalia. Vain voitto pitää Kreikan haaveen lohkovoitosta elossa.

Suomelle riittää ottelusta maalin tappio varmistamaan lohkon ykkössijan ja pääsyn C-divisioonan pudotuspeleihin. Mikäli Suomi tekee osuman, sille riittää vierasmaalisäännön ansiosta kahden maalin tappio.

– Tavoitteemme on voittaa ottelu, eikä ajatella, millaisella tappiolla olisimme lohkon ykkösiä, Kamara sanoo.

Seurajoukkueella ei kulje

Kamaran syksy ei ole ollut pelkkää juhlaa, sillä Dundee on Skotlannin liigassa viimeisenä. Huhuissa Kamaraa viedään muihin maisemiin mahdollisesti jo tammikuussa.

– Alkukausi on ollut ehdottomasti vaikea, ja tappioita on vaikea ottaa vastaan, Kamara tiivistää.

Tällä hetkellä Kamaran keskittyminen on ainoastaan Kreikka-pelissä ja sunnuntain Unkari-vieraskamppailussa.

– Rive (Kanerva) antaa meidän ilmaista itseämme kentällä, mikä on tärkeää. Sen näkee siitä, miten kundit taistelevat. Meillä on hyvä sekoitus nuoruutta ja kokemusta. Maajoukkueeseen on ollut helppoa tulla mukaan.