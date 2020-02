Suomen ampumahiihtäjät jäivät 20 parhaan ulkopuolelle MM-parisekaviestissä

Muiden kuin Mäkäräisen osallistuminen maailman cupin kisoihin ja nyt MM-kisoihin on turhaa, sillä suomalaiset eivät osaa ampua ainakaan tarkasti. Mäkäräistä lukuunottamatta myös hiihto on muiden osalta todella tahmeaa. Sanotaan, että saatu kokemus on arvokasta, mutta ketä auttaa tai kannustaa jatkuvasti sijoittuminen 40 - 60 parhaan joukkoon eli lähes säännönmukaisesti kilpailijoiden häntäpäähän.