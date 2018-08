Suomen EM-joukkue on joutunut tunnustamaan Berliinin kisojen tason kolkoksi. Myös Olympiakomitean huippu-urheiluyksikköä johtava Mika Lehtimäki on ihmetellyt paikan päällä kisojen tulostasoa. Euroopasta löytyy nyt myös juoksuvoimaa.

– Afrikka hallitsee edelleen kestävyysjuoksua, mutta pikajuoksuun alkaa löytyä huippuja myös Euroopasta, Lehtimäki sulatteli näkemäänsä.

Lehtimäki viittasi kommentillaan norjalaisen Karsten Warholmiin ja Turkin Ramil Guliyeviin. Warholm hurjasteli torstaina 400 metrin aitajuoksun mestaruuteen ajalla 47,64, ja Guliyev hätyytteli 200 metrin Euroopan ennätystä ajallaan 19,76.

– Molemmat ovat myös maailmanmestareita ja ovat osoittaneet, että Euroopasta alkaa löytyä maailman tason juoksijoita pikamatkoille, Lehtimäki huomautti.

Taso on ollut korkea myös lajeissa, joissa suomalaiset pyrkivät menestykseen.

– On ajateltu, että EM-kisat on se yleisurheilun arvokisa, johon suomalaiset lähtevät pärjäämään. Nyt on nähty, ettei meillä helppoa ole täällä. Mitali vaatii tällä hetkellä suomalaisilta supervenymistä, Lehtimäki korosti.

Onnistumisprosentti sukeltaa

Lehtimäki tuntee Euroopan ja suomalaisten tilastot. Niiden perusteella vain Aku Partanen 50 kilometrin kävelyssä lähti kisoihin mitalitasolla, mutta törmäsi kilpailussa nesteytysongelmiin.

– Pidemmillä juoksumatkoilla ero MM-kisoihin on suuri, mutta muuten voi todeta, että EM-kisoissa kärki menee kyllä kovaa ja korkealla, Lehtinen tiivisti.

Toisaalta suomalaisten onnistumisprosentti jää Berliinissä vaatimattomaksi. Simo Lipsanen ja miesten viestijoukkue eivät pysty sitä täysin korjaamaan enää sunnuntaina.

Normaaliksi lasketaan saldo, jossa 40 prosenttia rimpuilee alle tasonsa, 40 prosenttia tasollaan ja 20 prosenttia rallattelee hurmoksessa.

– Täällä aika lailla puolet suomalaisista on jäänyt normaalitasostaan. Se on pikkuisen liian iso joukko, Lehtimäki huomautti.

Ennätysurheilijat ja Ruuskanen

Onnistujien lista on lyhyt.

Topi Raitanen (esteet), Janica Rauma (esteet), Elmo Lakka (aidat) ja Tommi Holttinen (seiväs) venyivät Berliinissä ennätyksiinsä. Heidän rinnalleen Lehtimäki nostaa keihäsfinaalissa kuudenneksi sijoittuneen Antti Ruuskasen.

– Ihan superkaveri. Koneessa ei varmaan ollut nyt enempää näillä aikatauluilla, Lehtimäki laittoi terveisiä Pielavedelle.

Lehtimäki harmitteli etenkin pituushyppyä ja moukarikilpailua.

– Pistesijasarake näyttäisi mukavammalta, jos suomalaiset olisivat niissä päässeet tasolleen.

Suomella on Berliinin kisoista Ruuskasen ja Raitasen pistesijat ennen päätöspäivää. Amsterdamin 2016 saalis oli mitali ja neljä pistesijaa ja Zürichissä 2014 kaksi mitalia ja seitsemän pistesijaa.

Katso yleisurheilun EM-kisojen ohjelma ja suomalaisten suoritusajat.