Suomalaisilla hankalaa MM-kisoissa: Alkukilpailuista tuloksena vain karsiutumisia – Junnila jäi 180 senttiin naisten korkeudessa

Eiköhän nämä tulokset ole pitkälti sitä mihin rahkeet riittää, yksi asia on se, että Suomi on pieni maa ja toinen on oikea valmennus ja tällä tarkoitetaan kaikkien keinojen käyttämistä mitä tarjolla on, eli myös niitä kiellettyjä aineita.

Mikäli joku uskoo, että urheilussa voi menestyä puhtaalla pelillä, hänelle myös joulupukki on todellisuutta ja moni muukin menninkäinen.