Suomalaiset eivät hylkineet ylivoimaista Johaugia: "Therese on rangaistuksensa kärsinyt"

Vielä viikko sitten Therese Johaug odotti pelonsekaisin tuntein paluutaan maailmancupiin nimenomaan Suomessa. Hän ei ollut lainkaan varma, miten juuri suomalainen yleisö ottaa hänet vastaan kilpailukiellon jälkeen.

Sunnuntaina Johaug huokaisi helpotuksesta kahdesta syystä: hän oli edelleen ylivoimainen ladulla ja yleisö hurrasi hänelle.

Johaug voitti naisten kymmenen kilometrin kilpailun selvällä erolla ennen Charlotte Kallaa.

– Yleisö oli hieno ja kannusti minua koko matkan. Maailmancupiin palaaminen on ollut unelmani viimeiset kaksi vuotta, Johaug iloitsi voittonsa jälkeen.

Norjalainen sai hyvän vastaanoton myös kilpasiskoiltaan.

– Therese oli kova ja on kova edelleen. Hän on rangaistuksensa kärsinyt, ja on hienoa, että saamme taas nauttia hänen hurjasta hiihtämisestään, Riitta-Liisa Roponen kertoi.

Roponen ei ollut yllättynyt siitä, että Johaug on pystynyt säilyttämään tasonsa, vaikka hän oli pitkään Norjan maajoukkuetoiminnan ulkopuolella.

– Hän ei varmasti ole harjoitellut yksin. Jos mahdollisuudet ovat olemassa, ei harjoittelu maajoukkueen ulkopuolella ole sen erilaisempaa. Maajoukkue tuo jonkinlaista turvaa, mutta työ tehdään itse. Itsekin olen noussut olympiajoukkueeseen maajoukkueen ulkopuolelta, Roponen sanoi.